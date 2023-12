Cựu thanh tra tòa nhà bị bắt vì liên quan đến vụ buôn bán ma túy lớn

By

Một cựu thanh tra xây dựng đến từ Hartford, Connecticut đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến vụ triệt phá ma túy trị giá hàng triệu đô la tại một tiệm bánh pizza ở New York. Alexander Samboy, 45 tuổi, cùng với hai cá nhân khác, đã bị buộc tội buôn lậu cocaine, fentanyl, heroin và các loại ma túy khác trị giá khoảng 4 triệu USD từ một cửa hàng pizza ở Bronx.

Đặc vụ Frank Tarentino từ cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy ở New York mô tả vụ bắt giữ là một trong những vụ bắt giữ lớn nhất mà anh từng thấy trong khu vực trong thời gian gần đây. Giám sát do DEA và Sở cảnh sát New York thực hiện cho thấy Samboy bị bắt khi rời khỏi cửa hàng Bronx Pizza với một chiếc ba lô vào ngày 19 tháng 5. Chiếc ba lô sau đó bị thu giữ khi dừng giao thông và được phát hiện chứa XNUMX kg cocaine.

Thành phố Hartford xác nhận việc Samboy làm thanh tra xây dựng thành phố, nhưng anh ta đã từ chức sau khi bị buộc tội. Tiết lộ này đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lạm dụng tiền của người nộp thuế và đặt ra câu hỏi về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác đang diễn ra ở hậu trường.

Các nhà báo đã cố gắng liên hệ với Samboy tại địa chỉ được liệt kê của anh ta ở Berlin, nhưng một người phụ nữ ra mở cửa nói rằng anh ta không sống ở đó. Các nhà chức trách của cả NYPD và DEA đều tuyên bố rằng cuộc điều tra của họ về hoạt động buôn bán ma túy đang diễn ra và đang xác định xem có thêm cá nhân nào có liên quan hay không.

Mặc dù các tình tiết cốt lõi xung quanh vụ bắt giữ và triệt phá ma túy vẫn được giữ nguyên nhưng bài báo đã được viết lại để truyền tải thông tin theo cách độc đáo và khác biệt.