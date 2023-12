Xbox Game Pass thêm Far Cry 6 vào thư viện của nó

By

Trong một bản cập nhật thú vị dành cho những người đăng ký Xbox Game Pass, trò chơi rất được mong đợi Far Cry 6 cuối cùng đã tham gia dịch vụ. Được phát triển bởi Ubisoft, phần mới nhất này trong loạt game Far Cry hứa hẹn sẽ mang đến cho game thủ trải nghiệm nhập vai lấy bối cảnh ở đất nước hư cấu Yara, nơi người chơi phải thách thức sự cai trị của nhà độc tài Antón Castillo.

Far Cry 6 đã nhận được nhiều lời khen ngợi, với các nhà phê bình ca ngợi đây là phần tham gia đầy tham vọng nhất của Ubisoft vào nhượng quyền thương mại. Tom, một nhà phê bình trò chơi nổi tiếng, đã mô tả trò chơi này là một tựa game phải chơi trong bài đánh giá Far Cry 6 của mình. Với thời gian hoàn thành ước tính từ 60 đến 80 giờ, người chơi có thể mong đợi được dấn thân vào một cuộc phiêu lưu dài hơi và gay cấn.

May mắn thay, người dùng Xbox Game Pass có thể thưởng thức Far Cry 6 mà không bị gián đoạn các dịch vụ trực tuyến của trò chơi. Ubisoft đã xác nhận rằng sẽ không có bản cập nhật nào nữa, cho thấy trò chơi đã hoàn tất. Điều này cũng đảm bảo rằng các thành tích trong Far Cry 6 có thể được mở khóa một cách suôn sẻ, mang đến cho game thủ trải nghiệm chơi game liền mạch.

Mặc dù Far Cry 6 là phần bổ sung duy nhất cho Xbox Game Pass ở thời điểm hiện tại nhưng người hâm mộ vẫn háo hức chờ đợi tin tức về nhiều trò chơi khác sẽ ra mắt dịch vụ này trong những tháng tới. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bốn trò chơi sẽ sớm bị loại khỏi thư viện Game Pass. Để luôn cập nhật những bổ sung và loại bỏ trong tương lai, game thủ có thể tham khảo danh sách đầy đủ các trò chơi Game Pass sắp ra mắt.

Với việc bổ sung Far Cry 6, Xbox Game Pass tiếp tục cung cấp một thư viện phong phú gồm các trò chơi đa dạng và chất lượng cao, đáp ứng sở thích chơi game của người đăng ký. Vì vậy, hãy trang bị và chuẩn bị cho một cuộc hành trình khó quên ở Yara khi bạn chiến đấu chống lại sự chuyên chế của Antón Castillo!