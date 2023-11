Mặt tối của AI: Bảo vệ con cái chúng ta khỏi sự khai thác giả mạo sâu sắc

By

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhanh chóng nổi lên như một trong những công nghệ có ảnh hưởng nhất trên thế giới, cách mạng hóa cách chúng ta hoàn thành nhiệm vụ bằng cách cho phép xử lý nhanh chóng ở quy mô chưa từng có. Tuy nhiên, đằng sau những khả năng ấn tượng của nó là một mặt tối tiềm ẩn những rủi ro đáng kể, đặc biệt đối với những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em. Beth Jackson, người quản lý chương trình và nhà trị liệu tại Trung tâm Vận động Trẻ em Quốc gia, đã bày tỏ mối lo ngại của mình về tiềm năng đáng sợ của công nghệ này. Các cá nhân độc hại có thể dễ dàng khai thác AI để thao túng những hình ảnh vô tội và tạo ra nội dung tục tĩu, hèn hạ.

Không giống như trích dẫn trong bài viết gốc, nơi Jackson nhấn mạnh sự dễ dàng mà thủ phạm có thể truy cập và sử dụng hình ảnh công cộng, việc sử dụng công nghệ AI phức tạp này có thể biến những bức ảnh đơn giản hàng ngày thành nội dung rõ ràng được mô phỏng và có vẻ như thật. Gần đây, một vụ việc đáng lo ngại ở Tây Ban Nha đã xảy ra khi các nam thanh niên sử dụng một ứng dụng AI dễ tiếp cận để thay đổi những bức ảnh vô tội của các bạn cùng lớp, lan truyền những hình ảnh giả mạo rõ ràng khắp trường học. Các nạn nhân vô tình phát hiện ra những bức ảnh đã được chỉnh sửa này miêu tả họ hoàn toàn khỏa thân, gây ra nỗi đau tinh thần sâu sắc.

Trong khi đó, sự phổ biến của các video khiêu dâm giả sâu ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến các cá nhân mà không có sự đồng ý của họ. Streamer “Sweet Anita”, được ngưỡng mộ vì những đóng góp của cô cho cộng đồng trò chơi, đã trở thành nạn nhân của các video khiêu dâm giả mạo sâu sắc, trong đó hình ảnh của cô bị thao túng một cách ác ý và thực hiện các hành vi tình dục hèn hạ và hung hãn. Những video giả mạo sâu sắc này, một tiến bộ công nghệ rõ rệt từ việc thay đổi hình ảnh tĩnh, có thể bịa đặt nội dung vượt xa trí tưởng tượng của người bị nhắm mục tiêu.

Với công nghệ AI không ngừng phát triển với tốc độ đáng báo động, Jackson nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nhận thức và kiểm soát. Cha mẹ phải thận trọng trong việc quản lý việc phát tán hình ảnh của chính mình và hạn chế quyền truy cập vào những hình ảnh dễ bị tổn thương, có trách nhiệm bảo vệ con mình. Ngoài ra, nạn nhân phải kịp thời báo cáo sự việc cho cơ quan thực thi pháp luật, hạn chế chia sẻ những hình ảnh có hại.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Tổng thống Biden đã ban hành lệnh hành pháp nhằm quản lý AI và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, ngay cả với những biện pháp này, trẻ em vẫn rất dễ bị lợi dụng trực tuyến. Điều quan trọng là phụ huynh và toàn xã hội phải luôn cập nhật thông tin và thực hiện các bước chủ động để chống lại các mối đe dọa giả mạo sâu sắc. Việc sử dụng phần mềm để phát hiện hình ảnh và âm thanh do AI tạo ra, tuân theo các hướng dẫn do Bộ An ninh Nội địa cung cấp và hiểu cách tránh các hành vi lừa đảo giả mạo sâu sắc là những yếu tố chính trong việc bảo vệ khỏi bị lợi dụng.

Thông qua nỗ lực tập thể, chúng ta có thể cố gắng bảo vệ con mình khỏi mặt tối của AI, đảm bảo an toàn và phúc lợi kỹ thuật số cho chúng trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển.

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. AI là gì?

AI, hay trí tuệ nhân tạo, đề cập đến sự phát triển của hệ thống máy tính có thể thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi trí thông minh của con người, chẳng hạn như nhận dạng giọng nói, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

2. Hàng giả sâu sắc là gì?

Hàng giả sâu là phương tiện có tính lừa đảo và bị thao túng cao, bao gồm hình ảnh, video hoặc âm thanh, được tạo bằng công nghệ AI để thay đổi diện mạo hoặc giọng nói của ai đó một cách thuyết phục.

3. Làm thế nào các cá nhân có thể tự bảo vệ mình khỏi sự khai thác giả mạo sâu sắc?

Để bảo vệ khỏi hành vi khai thác giả mạo sâu, các cá nhân có thể sử dụng phần mềm được thiết kế để xác định nội dung do AI tạo ra, tuân theo các hướng dẫn do các cơ quan chức năng như Bộ An ninh Nội địa cung cấp và cập nhật thông tin về các trò lừa đảo giả mạo sâu phổ biến.

4. Ai đó nên làm gì nếu trở thành nạn nhân của sự bóc lột giả mạo sâu sắc?

Nếu ai đó trở thành nạn nhân của hành vi khai thác giả mạo sâu, điều quan trọng là phải báo cáo ngay vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật và không chia sẻ nội dung bị xâm phạm.

