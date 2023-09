Khai phá toàn bộ tiềm năng của Zero Trust: Một sự thay đổi mô hình trong an ninh tổ chức

By

Không tin tưởng đã nổi lên như một khía cạnh quan trọng của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đối với các tổ chức, vượt xa việc chỉ là một từ thông dụng. Nghiên cứu từ Zscaler cho thấy nhiều nhà lãnh đạo CNTT đã triển khai hoặc đang có kế hoạch triển khai chiến lược bảo mật không tin cậy. Tuy nhiên, chỉ một tỷ lệ nhỏ trong số những nhà lãnh đạo này tự tin tận dụng tối đa tiềm năng của sự tin cậy bằng không.

Không tin cậy thể hiện sự thay đổi khỏi các phương pháp bảo mật truyền thống như mạng riêng ảo (VPN) và tường lửa, vốn giả định các thiết bị trong mạng của tổ chức là đáng tin cậy. Khái niệm này xoay quanh ý tưởng rằng không người dùng nào có thể tin cậy được, yêu cầu xác minh mọi người dùng và thiết bị truy cập mạng.

Việc triển khai không tin cậy mang lại nhiều lợi ích, bao gồm nâng cao khả năng hiển thị và bảo mật của tổ chức. Nó cho phép các nhóm CNTT duy trì quyền kiểm soát hoạt động mạng đồng thời hỗ trợ các phương pháp làm việc kết hợp và lực lượng lao động phân tán. Bằng cách không tin cậy, các tổ chức có được lợi thế cạnh tranh trong việc tuyển dụng bằng cách cung cấp các lựa chọn công việc linh hoạt đồng thời đảm bảo an ninh và bảo vệ.

Khả năng hiển thị trên toàn doanh nghiệp là một khía cạnh quan trọng của việc triển khai không tin cậy. Mức độ hiển thị này cho phép các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt về việc tương tác với nhân viên dựa trên vị trí của họ và có được những hiểu biết quan trọng về khả năng chấp nhận rủi ro. Ví dụ: những người làm việc từ xa có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách an toàn, trong khi những hiểu biết sâu sắc thu được từ xu hướng làm việc có thể dẫn đến những cải tiến về tiện ích văn phòng, phương pháp làm việc và thậm chí cả hiệu quả sử dụng năng lượng.

Những cơ hội do không có niềm tin mang lại còn vượt ra ngoài những thay đổi về công nghệ. Bằng cách tận dụng những hiểu biết chi tiết do Zero Trust cung cấp, các tổ chức có thể suy nghĩ lại về cách thức hoạt động kinh doanh của mình và đưa ra các quyết định chiến lược về không gian văn phòng, phân bổ lực lượng lao động và năng suất. Nó cho phép các doanh nghiệp hình dung lại hoạt động của mình và tìm ra những cách mới để tương tác với khách hàng.

Nhìn về phía trước, sự xuất hiện của các công cụ AI mang tính sáng tạo hứa hẹn sẽ tạo ra một không gian không có sự tin cậy. Những công cụ này có thể phân tích lượng dữ liệu khổng lồ truyền qua các đám mây bảo mật và rút ra những hiểu biết có giá trị. Bằng cách sử dụng AI tổng hợp, các tổ chức có thể nâng cao hơn nữa lợi ích của Zero Trust và đưa tính bảo mật cũng như hiệu quả hoạt động của họ lên một tầm cao mới.

