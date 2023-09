Bảng quảng cáo kỹ thuật số của Metro Los Angeles vấp phải sự phản đối vì lo ngại về an toàn giao thông

By

Los Angeles Metro đang thúc đẩy kế hoạch lắp đặt 49 bảng quảng cáo kỹ thuật số hai mặt, nâng tổng số bảng quảng cáo kỹ thuật số trên toàn thành phố lên 86. Metro kỳ vọng kế hoạch này, được gọi là Mạng Truyền thông Giao thông (TCN), sẽ tạo ra 1 tỷ USD trong doanh thu trong 30 năm. Trong khi một số phòng thương mại địa phương ủng hộ kế hoạch này thì các nhà hoạt động và nhóm cộng đồng lại lo ngại về tác động đến môi trường thị giác và an toàn giao thông.

Đề xuất này sẽ được Ủy ban Kế hoạch Thành phố Los Angeles lắng nghe vào ngày 14 tháng 30, trước khi trình lên Hội đồng Thành phố. Các bảng quảng cáo sẽ được trải rộng khắp thành phố, hầu hết hướng về đường cao tốc và những biển khác hướng về cộng đồng. Các cấu trúc sẽ có chiều cao từ 95 đến 30 feet, phần lớn cao XNUMX feet.

Metro lập luận rằng dự án sẽ mang lại lợi ích công cộng, bao gồm cả việc dành thời gian cho việc nhắn tin khẩn cấp. Tuy nhiên, các nghiên cứu được thực hiện bởi các tổ chức như Đại học Alabama ở Birmingham và Cục Thống kê Giao thông Vận tải Liên bang đã chỉ ra rằng các bảng quảng cáo kỹ thuật số có thể làm tăng tỷ lệ va chạm và khiến người lái xe mất tập trung. Sự hiện diện của các bảng quảng cáo kỹ thuật số ở Florida và Alabama đã làm tăng tỷ lệ va chạm lần lượt là 25% và 29%.

Các thành phố khác ở Nam California, bao gồm La Mesa, cũng đã xem xét đề xuất biển quảng cáo kỹ thuật số nhưng đã từ chối do lo ngại tài xế mất tập trung. Các biện pháp phòng ngừa an toàn của Metro về việc cho phép hình ảnh bảng quảng cáo thay đổi sau mỗi XNUMX giây được coi là không thỏa đáng so với các thành phố và tiểu bang khác nơi hình ảnh thay đổi sau mỗi XNUMX đến XNUMX giây.

Những người phản đối cho rằng các bảng quảng cáo kỹ thuật số sẽ góp phần gây ra tình trạng tàn lụi trong đô thị, khiến người lái xe mất tập trung và ảnh hưởng đến sự an toàn của người lái xe. Họ đang kêu gọi Hội đồng thành phố bỏ phiếu chống lại dự án.

Trong khi một số lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ đề xuất biển quảng cáo kỹ thuật số thì các nhóm cộng đồng, hội đồng khu phố và các nhà hoạt động lại có lập trường chống lại nó. Họ tin rằng doanh thu tạo ra từ biển quảng cáo kỹ thuật số không lớn hơn những hậu quả tiêu cực đối với môi trường thị giác và an toàn giao thông của thành phố.

