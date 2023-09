Kêu gọi đầu tư khẩn cấp vào kiến ​​thức y tế kỹ thuật số ở châu Âu

By

Một báo cáo mới của WHO Châu Âu nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về đầu tư vào kiến ​​thức y tế kỹ thuật số trên toàn khu vực. Báo cáo có tiêu đề “Sức khỏe kỹ thuật số ở khu vực châu Âu: hành trình liên tục hướng tới cam kết và chuyển đổi” tiết lộ rằng chỉ một nửa số quốc gia ở châu Âu và Trung Á có chính sách nhằm cải thiện hiểu biết về sức khỏe kỹ thuật số, khiến hàng triệu người bị bỏ lại phía sau.

Trong những năm gần đây, việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật số trong chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng trên khắp Khu vực Châu Âu của WHO, cách mạng hóa cách bệnh nhân được chăm sóc. Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh hơn nữa việc tạo ra và sử dụng các công cụ và chính sách y tế kỹ thuật số nhằm đáp ứng các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội. Điều này bao gồm việc triển khai các ứng dụng y tế từ xa và sức khỏe thân thiện với người dùng. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Một trong những rủi ro chính được xác định trong báo cáo là sự phân chia sức khỏe kỹ thuật số đang được tạo ra do việc triển khai và áp dụng các giải pháp kỹ thuật số không đồng đều. Điều này có nghĩa là một phần đáng kể dân số trong khu vực không thể hưởng lợi từ công nghệ y tế kỹ thuật số.

Trong khi phần lớn các quốc gia trong Khu vực Châu Âu của WHO có chiến lược y tế kỹ thuật số quốc gia và luật bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân, báo cáo nêu bật những khoảng trống đáng kể và các lĩnh vực cần cải thiện. Ví dụ, chỉ có 19 quốc gia đã xây dựng hướng dẫn đánh giá các biện pháp can thiệp y tế kỹ thuật số, điều cần thiết để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của các biện pháp này. Ngoài ra, chỉ hơn một nửa số quốc gia đã thực hiện các chính sách nâng cao hiểu biết về sức khỏe kỹ thuật số và kế hoạch hòa nhập kỹ thuật số.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng nhiều quốc gia thiếu một cơ quan chuyên trách chịu trách nhiệm giám sát chất lượng, độ an toàn và độ tin cậy của các ứng dụng sức khỏe di động (mHealth). Chỉ có 15% quốc gia tiến hành đánh giá các chương trình mHealth do chính phủ tài trợ.

Tiến sĩ Hans Henri P. Kluge, Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO, nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong các chương trình y tế kỹ thuật số. Ông kêu gọi coi y tế kỹ thuật số là một khoản đầu tư dài hạn mang tính chiến lược hơn là một khoản bổ sung tùy chọn. Điều này đòi hỏi ý chí chính trị ở cấp cao nhất của chính phủ và cơ quan y tế để đảm bảo đầu tư tối ưu vào cơ sở hạ tầng y tế kỹ thuật số cho tương lai.

Tóm lại, báo cáo kêu gọi đầu tư khẩn cấp vào kiến ​​thức về sức khỏe kỹ thuật số ở châu Âu. Nếu không có chính sách, đánh giá và chiến lược phù hợp, sẽ có nguy cơ làm trầm trọng thêm khoảng cách về sức khỏe kỹ thuật số, khiến hàng triệu người không được tiếp cận với các lợi ích của chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số.

Nguồn:

– Sức khỏe kỹ thuật số ở khu vực Châu Âu: hành trình liên tục hướng tới cam kết và chuyển đổi (WHO Châu Âu)

– Hình ảnh của Mockup Graphics/Qua UnSplash