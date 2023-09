Thực hành dựa trên bằng chứng và sự phát triển của chương trình Không thể chờ đợi để học

Nóng lòng muốn học, chương trình giáo dục kỹ thuật số của War Child dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột luôn được hướng dẫn bởi bằng chứng khoa học. Tuy nhiên, để được coi là thực sự “dựa trên bằng chứng”, một can thiệp phải đáp ứng các tiêu chí nhất định. Thông qua một nghiên cứu quy mô lớn ở Uganda, Can't Wait to Learn hiện đã đáp ứng được những tiêu chí này, đánh dấu một bước phát triển thú vị cho chương trình.

Thực hành dựa trên bằng chứng là khái niệm cho rằng các hoạt động nghề nghiệp như điều dưỡng, giáo dục hoặc hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ em phải dựa trên bằng chứng khoa học. Nó liên quan đến việc sử dụng các quy trình nghiên cứu nghiêm ngặt để chứng minh tác động của các biện pháp can thiệp, thay vì dựa vào truyền thống, trực giác hoặc kinh nghiệm cá nhân. Các tổ chức viện trợ phải sẵn sàng tự chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng họ không gây ra nhiều tác hại hơn là có lợi.

Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng bắt đầu bằng các biện pháp can thiệp trải qua nghiên cứu khoa học, chẳng hạn như đánh giá tính khả thi hoặc thử nghiệm có kiểm soát. Những phát hiện từ những nghiên cứu này được sử dụng để điều chỉnh và cải tiến phương pháp nếu chúng không có tính thuyết phục hoặc không đầy đủ. Nếu kết quả là tích cực, can thiệp sẽ chuyển sang giai đoạn đánh giá tiếp theo.

Can't Wait to Learn đã trải qua một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ở Uganda trong 18 tháng qua. Nghiên cứu có sự tham gia của 1507 trẻ em từ 30 trường học ở Quận Isingiro. Một nửa số trường thay thế các bài học tiếng Anh và toán thông thường bằng Không thể chờ để học để so sánh trực tiếp hiệu quả của nó. Kết quả nghiên cứu sẽ sớm được công bố trên tạp chí khoa học chứng minh rằng Can't Wait to Learn không chỉ hoạt động tốt hơn giáo dục tiêu chuẩn mà còn vượt trội hơn hầu hết các chương trình EdTech được sử dụng trong các môi trường tương tự.

Cuộc thử nghiệm này ở Uganda củng cố Can't Wait to Learn như một chương trình hoàn toàn dựa trên bằng chứng. Nó là một phần trong tập hợp 10 nghiên cứu do War Child thực hiện ở các quốc gia như Chad, Jordan, Lebanon và Sudan kể từ khi chương trình bắt đầu. Ở Sudan, một nghiên cứu cho thấy trẻ em tiến bộ gần gấp đôi về môn toán và gần gấp ba lần về môn đọc so với chương trình học tập của chính phủ dành cho trẻ em ngoài nhà trường.

Cột mốc quan trọng này ở Uganda đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình mở rộng quy mô của Can't Wait to Learn. Theo cách tiếp cận nội địa hóa, việc thực hiện chương trình đã được giao cho chính quyền địa phương. Bằng cách chia sẻ những gì hiệu quả và những gì không thông qua nghiên cứu, Không thể chờ đợi để học nhằm mục đích thúc đẩy tiến bộ có ý nghĩa hướng tới việc cung cấp nền giáo dục miễn phí, công bằng và chất lượng cho tất cả trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Không thể chờ đợi để học lần đầu tiên được phát triển ở Sudan vào năm 2012 và kể từ đó đã được thử nghiệm và triển khai ở nhiều quốc gia khác nhau. Cho đến nay, nó đã tiếp cận được khoảng 100,000 trẻ em, với triển vọng phát triển đầy hứa hẹn trong tương lai.

Nguồn:

– Nóng lòng muốn học – Chương trình giáo dục kỹ thuật số của War Child dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột

– Mark Jordans, Giáo sư về Sức khỏe Tâm thần Toàn cầu Trẻ em và Vị thành niên và Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển Trẻ em Chiến tranh

– Jasmine Turner, trưởng nhóm nghiên cứu Can't Wait to Learn