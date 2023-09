Unity thông báo các khoản phí mới cho việc cài đặt trò chơi bằng Unity Engine

By

Unity, một nền tảng phát triển trò chơi hàng đầu, gần đây đã thông báo rằng họ sẽ triển khai một khoản phí mới cho mọi trò chơi được cài đặt bằng Unity Engine. Khoản phí này, được gọi là Phí thời gian chạy Unity, sẽ được áp dụng cho các trò chơi đã vượt qua ngưỡng doanh thu nhất định và số lượt cài đặt trọn đời trong năm qua.

Ngưỡng và phí cụ thể khác nhau tùy thuộc vào loại đăng ký Unity mà nhà phát triển nắm giữ. Đối với người dùng Unity Personal và Unity Plus, ngưỡng doanh thu được đặt ở mức 200,000 USD mỗi năm, với số lượt cài đặt trọn đời là 200,000. Mặt khác, tài khoản Unity Pro và Unity Enterprise có ngưỡng doanh thu cao hơn là 1 triệu USD mỗi năm và 1 triệu lượt cài đặt trọn đời.

Phí vượt quá các ngưỡng này cũng khác nhau đối với từng loại đăng ký. Các nhà phát triển Unity Personal sẽ bị tính phí 0.20 USD cho mỗi lượt cài đặt vượt quá ngưỡng, trong khi tài khoản Unity Enterprise chỉ trả 0.01 USD cho mỗi lượt cài đặt trên 2 triệu. Các nhà phát triển ở các thị trường mới nổi được giảm phí, với tài khoản Unity Personal trả 0.02 USD cho mỗi lần cài đặt và tài khoản Doanh nghiệp trả 0.005 USD cho mỗi lần cài đặt.

Đáng chú ý, các khoản phí này cũng sẽ áp dụng cho các trò chơi hiện có được xây dựng trên Unity nếu chúng đáp ứng ngưỡng doanh thu và số lượt cài đặt. Điều quan trọng cần đề cập là Phí thời gian chạy Unity không áp dụng cho các ứng dụng không phải trò chơi.

Unity biện minh cho việc thực hiện khoản phí này bằng cách nhấn mạnh rằng mỗi khi trò chơi được tải xuống, Unity Runtime cũng được cài đặt. Công ty tin rằng phí dựa trên lượt cài đặt sẽ bảo toàn lợi ích tài chính từ sự tương tác của người chơi đối với người sáng tạo, không giống như mô hình chia sẻ doanh thu.

Ngoài những thay đổi này, Unity đã thông báo ngừng cấp đăng ký Unity Plus. Những người đăng ký Plus hiện tại sẽ có cơ hội nâng cấp lên Unity Pro trong một năm với mức giá Plus.

Unity Engine, được biết đến với khả năng phát triển trò chơi linh hoạt và mạnh mẽ, tự hào có hàng tỷ lượt tải xuống hàng tháng. Cơ cấu phí mới này nhằm mục đích hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển liên tục của những người sáng tạo trò chơi trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái Unity.

