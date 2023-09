Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gặp khó khăn khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu kinh tế và sự kiện của Apple

By

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức khi các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước sự kiện tiếp thị của Apple cũng như dữ liệu doanh số bán lẻ và lạm phát quan trọng. Chỉ số tương lai S&P 500 giảm 0.2%, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tương lai giảm 0.2% và chỉ số tương lai Nasdaq 100 giảm 0.3%. Hôm thứ Hai, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0.25%, S&P 500 tăng 0.67% và Nasdaq Composite tăng 1.14%.

Các nhà giao dịch đang do dự khi đặt cược tăng giá đáng kể do các chất xúc tác thị trường sắp tới. Cổ phiếu của Apple cao hơn một chút khi các nhà đầu tư chờ đợi sự kiện tiếp thị của công ty, nơi những chiếc iPhone mới dự kiến ​​sẽ được ra mắt. Sự kiện này có khả năng tác động đáng kể đến thị trường. Ngoài sự kiện của Apple, sự thèm muốn đối với các cổ phiếu công nghệ lớn cũng sẽ được thử thách với việc niêm yết trị giá 50 tỷ USD của ARM tại New York. Đợt IPO đã được đăng ký vượt mức gấp 10 lần, cho thấy nhu cầu đầy hứa hẹn có thể dẫn đến việc điều chỉnh tăng giá IPO.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến tâm lý thị trường là chi phí đi vay 10 năm chuẩn của Hoa Kỳ, gần đạt mức cao nhất kể từ năm 2008. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ các cập nhật kinh tế, bao gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ về giá sản xuất tháng 2 và tháng XNUMX cũng như số liệu doanh số bán lẻ. Dữ liệu này sẽ ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của Cục Dự trữ Liên bang trong các cuộc thảo luận chính sách sắp tới của họ. Bất chấp những thách thức, Cục Dự trữ Liên bang vẫn nỗ lực ổn định nền kinh tế, mặc dù việc đạt được mục tiêu lạm phát XNUMX% mong muốn có thể mất thời gian.

Nhìn chung, tuần này sẽ tiết lộ hướng đi của thị trường chứng khoán Mỹ, tùy thuộc vào kết quả của các sự kiện sắp tới và dữ liệu kinh tế.

Nguồn: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management