EA công bố dự án Rene: Trò chơi Sims thế hệ tiếp theo sẽ được tải xuống miễn phí

EA đã tiết lộ những chi tiết mới về trò chơi Sims thế hệ tiếp theo sắp ra mắt của mình, có tên mã là Project Rene. Trong một bài đăng trên blog trong buổi thuyết trình Behind The Sims, công ty đã thông báo rằng trò chơi sẽ có sẵn dưới dạng tải xuống miễn phí. Động thái này tiếp nối thành công của việc The Sims 4 được chơi miễn phí vào năm ngoái.

Tùy chọn tải xuống miễn phí cho Project Rene có nghĩa là người chơi sẽ có thể tham gia, chơi và khám phá trò chơi mà không cần đăng ký, mua trò chơi cốt lõi hoặc cơ chế năng lượng. EA dự định giúp người chơi dễ dàng mời hoặc tham gia cùng bạn bè và trải nghiệm các tính năng, câu chuyện và thử thách mới.

Tuy nhiên, EA làm rõ rằng trò chơi vẫn sẽ có nội dung và gói có thể mua được, tương tự như The Sims 4. Nhưng cơ cấu giá cả và cách bán những vật phẩm này có thể khác với trò chơi hiện tại. EA đã đưa ra ví dụ về việc thêm thời tiết cơ bản dưới dạng tính năng miễn phí cho mọi người, trong khi các gói trong tương lai có thể tập trung vào các chủ đề cụ thể như các cuộc thi hoặc thể thao mùa đông.

Việc phát hành Project Rene không có nghĩa là chấm dứt hỗ trợ cho The Sims 4. EA có kế hoạch tiếp tục cung cấp các bản cập nhật và nội dung mới cho cộng đồng The Sims 4 trong tương lai gần.

Mặc dù chưa công bố ngày ra mắt cụ thể nhưng EA đang nỗ lực hướng tới một quy trình phát triển minh bạch hơn cho Project Rene. Công ty trước đây đã tiết lộ rằng trò chơi sẽ cung cấp cả trải nghiệm solo và nhiều người chơi, với nhiều thông tin hơn về thành phần nhiều người chơi sẽ được tiết lộ vào cuối năm nay.

Nguồn: [The Verge](nguồn)