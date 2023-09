Evie Networks mở rộng quan hệ đối tác với Dan Murphy's để lắp đặt thêm các trạm sạc xe điện

Evie Networks, một công ty chuyên về bộ sạc xe điện công cộng, đã công bố mối quan hệ hợp tác mở rộng với Dan Murphy's để lắp đặt các trạm sạc bổ sung tại các địa điểm cửa hàng của họ. Hiện tại, năm trạm sạc đã được lắp đặt tại các cửa hàng của Dan Murphy trên khắp nước Úc, với trạm thứ sáu được lên kế hoạch ở Broadmeadows, Victoria.

Sự hợp tác này là một bước đi tích cực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng sạc xe điện. Bằng cách mở rộng mạng lưới các trạm sạc tại các cửa hàng của Dan Murphy, nhiều chủ sở hữu xe điện sẽ có quyền truy cập thuận tiện vào các cơ sở sạc khi mua sắm hoặc chạy việc vặt. Nó cũng phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng về các lựa chọn giao thông bền vững.

Twitter bị cáo buộc là Shadowbans The New York Times, một nhà quảng cáo lớn

Trong một động thái đáng ngạc nhiên, Twitter, hiện được gọi là X, được cho là đã cấm The New York Times, ngăn người dùng xem các dòng tweet liên kết đến nội dung của tờ báo. Hành động này đặc biệt mỉa mai vì The New York Times là một trong những nhà quảng cáo lớn của X và đang thực hiện các chiến dịch quảng cáo cho trang thể thao của mình, The Athletic.

Mức độ tương tác với các tweet liên kết tới trang web của The New York Times đã giảm đáng kể vào cuối tháng XNUMX và tiếp tục giảm trong suốt tháng XNUMX. Sự suy giảm này được quan sát bằng cách so sánh mức độ tương tác với các tweet từ các dịch vụ tin tức lớn khác như BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal và Washington Post. Trong cùng thời gian đó, mức độ tương tác với các bài đăng từ các trang tin tức cạnh tranh này tăng lên hoặc duy trì ở mức ổn định.

Meta (trước đây là Facebook) được cho là đang phát triển mô hình AI nâng cao để cạnh tranh với OpenAI

Meta được cho là đang xây dựng một mô hình AI tiên tiến nhằm mục đích phù hợp với hiệu quả của mô hình ngôn ngữ phổ biến của OpenAI, GPT-4. Công cụ AI này sẽ tạo ra văn bản và phân tích hướng tới các doanh nghiệp. Mục tiêu đằng sau nỗ lực này là cạnh tranh với làn sóng các mô hình AI mới gia nhập thị trường. Để thực hiện điều này, Meta được cho là đang tìm cách mua chip Nvidia tiên tiến.

Mô hình AI đang được Meta phát triển dự kiến ​​sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau, bao gồm tạo văn bản phức tạp, thực hiện các phân tích phức tạp và tạo ra đầu ra bổ sung. Bằng cách cung cấp các dịch vụ này, Meta dự định thiết lập lợi thế cạnh tranh trên thị trường AI.

Cơ quan Lưu trữ Internet Khiếu nại Thư viện Ebook Thất bại trong vụ kiện

Internet Archive đã công bố ý định kháng cáo một vụ mất mát gần đây trong vụ kiện bản quyền liên quan đến thư viện sách điện tử của mình. Sau khi giải quyết xong, Cơ quan Lưu trữ đã hạn chế quyền truy cập vào một số cuốn sách của mình. Phán quyết ban đầu xác định rằng việc quét sách của Cơ quan Lưu trữ không tuân theo luật sử dụng hợp pháp của Hoa Kỳ. Do đó, trang web đã phải hạn chế quyền truy cập công khai vào những cuốn sách được bán trên thị trường được bảo vệ bản quyền.

Quyết định kháng cáo của Internet Archive nhấn mạnh cam kết của họ trong việc duy trì quyền truy cập vào kiến ​​thức và tài liệu, đồng thời giải quyết những lo ngại mà chủ sở hữu bản quyền nêu ra. Trường hợp này nêu bật những thách thức và tranh luận đang diễn ra xung quanh thư viện số và việc sử dụng hợp pháp trong thời đại kỹ thuật số.

Ngoại hành tinh có khả năng sinh sống được, K2-18b, được xác định bởi Kính viễn vọng Không gian James Webb

Kính viễn vọng Không gian James Webb đã xác định được K2-18b, một ngoại hành tinh có tiềm năng sinh sống và tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Được phát hiện vào năm 2015, K2-18b được cho là có đại dương nước lỏng trên bề mặt và có thể chứa metan, carbon dioxide và dimethyl sulfide. Ngoại hành tinh này lớn hơn đáng kể so với Trái đất, gấp 8.6 lần kích thước của nó và mang đến cơ hội duy nhất để khám phá khoa học trong thiên hà của chúng ta.

Khi chúng ta tiếp tục khám phá các ngoại hành tinh có đặc điểm giống với hành tinh của chúng ta, việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất ngày càng trở nên hấp dẫn. K2-18b mang đến cái nhìn hấp dẫn về khả năng có những thế giới có thể sinh sống được ngoài hệ mặt trời của chúng ta.

