Game nhập vai không gian mới Starfield có nhân vật nổi tiếng Sam Coe

Sam Coe, nhân vật đồng hành lưỡng tính trong game nhập vai du hành vũ trụ Starfield của Bethesda, đã nhanh chóng trở thành nhân vật được người chơi yêu thích. Được thể hiện bởi diễn viên lồng tiếng Elias Toufexis, Sam Coe nổi bật với phong cách cao bồi cộc cằn và chất giọng đặc biệt. Toufexis, được biết đến với vai Adam Jensen trong trò chơi Deus Ex và L'ak trong Star Trek: Discovery, đã mang đầu vào sáng tạo của mình vào sự phát triển của Sam Coe, khiến anh trở thành một nhân vật toàn diện và dễ hiểu. Mặc dù phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ một số game thủ bảo thủ, Toufexis vẫn tự hào miêu tả Sam Coe là người lưỡng tính, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đa dạng và tính đại diện trong trò chơi. Các lựa chọn lãng mạn của nhân vật được mở cho người chơi thuộc mọi giới tính. Toufexis cũng tiết lộ rằng anh yêu mến Sam Coe ngay từ đầu vì nhân vật này có nhiều điểm giống anh.

Toufexis cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về tác động tiềm tàng của AI trong ngành lồng tiếng. Mặc dù tin rằng AI không thể thay thế hoàn toàn các diễn viên thực sự nhưng ông thừa nhận rằng nó có thể lấy đi một số vai trò và cơ hội việc làm nhất định. Với giọng hát đặc biệt và những màn trình diễn mang tính biểu tượng như Sam Coe, Toufexis cảm thấy rằng những vai trò lớn có thể sẽ được an toàn trước sự sao chép của AI. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh kế của các diễn viên và đứng lên chống lại việc sử dụng trái phép tiếng nói của họ để thu lợi nhuận hoặc quảng bá. Nhìn chung, Toufexis vẫn lạc quan rằng mọi người sẽ tiếp tục đánh giá cao và tìm kiếm tính xác thực của diễn xuất thực tế so với giọng nói do AI tạo ra.

**Các định nghĩa:**

– RPG: Game nhập vai

– Nhân vật đồng hành: Một nhân vật không phải người chơi (NPC) có thể tham gia cùng người chơi với tư cách là bạn đồng hành và thường cung cấp thêm hỗ trợ hoặc cốt truyện trong trò chơi.

– Diễn viên lồng tiếng: Người biểu diễn lồng tiếng cho các nhân vật trong trò chơi điện tử, hoạt hình và các hình thức truyền thông khác.

– Lưỡng tính: Bị thu hút bởi cả nam và nữ.

– Backlash: Phản ứng tiêu cực hoặc thù địch.

– Sự đại diện: Sự mô tả hoặc mô tả nhiều cá nhân hoặc nhóm khác nhau trên các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như trò chơi, để phản ánh và bao gồm các bản sắc và trải nghiệm khác nhau.

