Chuyên phát hành Xe đạp đường trường sức bền Roubaix SL8 mới

Special đã trình làng phiên bản mới nhất của chiếc xe đạp đường trường bền bỉ Roubaix nổi tiếng của mình, được gọi là Roubaix SL8. Mẫu xe mới này có sẵn với nhiều tùy chọn thông số kỹ thuật khác nhau và là sản phẩm kế thừa của Tarmac SL8. Mặc dù không có Roubaix SL7 trước đó, nhưng Professional vẫn muốn mang những mẫu xe hàng đầu của mình dưới cùng một cái tên.

Roubaix đã là trụ cột trong dòng sản phẩm của Professional trong gần hai thập kỷ, với khung bằng sợi carbon và công nghệ hệ thống treo Futureshock cải tiến. Nó trở nên nổi tiếng khi Peter Sagan lái nó giành chiến thắng tại Paris-Roubaix vào năm 2016. Chuyên gia tuyên bố rằng Roubaix SL8 là chiếc xe đạp nhanh nhất trong hạng mục đường trường bền bỉ, với tính khí động học được tối ưu hóa giúp loại bỏ lực cản bốn watt.

Để đạt được tính khí động học được cải thiện, Roubaix SL8 có hình dạng phuộc mới, thiết kế ống xuống được sửa đổi và yên xe được hạ xuống. Chuyên gia cũng đã giảm 50 gram trọng lượng khung thông qua việc tối ưu hóa việc sắp xếp sợi carbon. Hình dạng khung hầu như không thay đổi, ngoại trừ chiều cao phía trước tăng thêm 10 mm để phù hợp với hệ thống treo Future Shock mới.

Nói về Future Shock, Roubaix SL8 giới thiệu nền tảng Future Shock 3.0 hoàn toàn mới. Hệ thống treo trước này cung cấp hành trình 20 mm và điều chỉnh chiều cao ngăn xếp 30 mm, nâng cao sự thoải mái và tuân thủ. Nó có ba cấp thông số kỹ thuật và cung cấp năm tốc độ lò xo cũng như vòng đệm tải trước bổ sung để tùy chỉnh. Phiên bản 3.3 cao cấp nhất được giảm chấn thủy lực để mang lại cảm giác lái êm ái hơn, trong khi phiên bản 3.2 được cài đặt sẵn độ nén để có độ êm ái tối đa. Các đơn vị 3.1 có tải trước có thể điều chỉnh.

Để tạo cảm giác lái cân bằng, Special đã phát triển thiết kế dây an toàn Pavé và thiết kế kẹp dây an toàn dạng thả, được gọi là công nghệ Aftershock. Lớp carbon của cột an toàn giúp giảm tác động và độ rung đồng thời cải thiện khả năng truyền lực. Theo Chuyên gia, Roubaix SL8 giúp giảm 53% tác động ban đầu ở tay lái so với các loại xe đạp đường trường khác.

Roubaix SL8 có bảy mẫu, trong đó phiên bản S-Works có bộ nhóm Sram Red AXS và bộ bánh xe Roval Terra CLX II. Ngoài ra còn có bộ khung S-Works có sẵn cho các bản dựng tùy chỉnh. Các mẫu còn lại có nhiều tùy chọn màu sơn và có sự kết hợp của các bộ phận Shimano và Sram.

Nhìn chung, Roubaix SL8 chuyên dụng thể hiện sự nâng cấp đáng kể về khí động học, công nghệ hệ thống treo và sự thoải mái khi lái xe, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người đi xe đạp thiên về sức bền.

Định nghĩa:

– Xe đạp đường trường bền bỉ: Là loại xe đạp đường trường được thiết kế cho những chuyến đi đường dài, mang lại sự thoải mái và ổn định.

– Công nghệ treo Futureshock: Hệ thống treo trước có tác dụng hấp thụ các chấn động và rung động giúp xe di chuyển êm ái hơn.

– Lớp sợi carbon: Sự sắp xếp và định hướng của các tấm sợi carbon bên trong vật liệu composite, ảnh hưởng đến độ bền và độ cứng tổng thể của khung.

– Khí động lực học: Nghiên cứu cách không khí di chuyển xung quanh các vật thể, chẳng hạn như xe đạp, để giảm lực cản và cải thiện hiệu suất.

Nguồn: Chuyên ngành