Tin đồn về Nintendo Switch 2: Bản demo Breath of the Wild giới thiệu đồ họa và thời gian tải được cải thiện

Tin đồn về máy chơi game tiếp theo của Nintendo, tạm gọi là 'Switch 2', đã lan truyền gần đây. Theo báo cáo từ Eurogamer và VGC, một số nhà phát triển chọn lọc đã có cơ hội demo bảng điều khiển trong Gamescom 2023. Bản demo có phiên bản nâng cao của The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mặc dù thông tin cụ thể về các cải tiến không được cung cấp vào thời điểm đó.

Các chi tiết được đồn đại mới hiện đã xuất hiện từ podcast Nate the Hate gần đây. Người dẫn chương trình tuyên bố rằng bản demo công nghệ của Gamescom đã giới thiệu Breath of the Wild chạy ở tốc độ 4K 60 khung hình / giây, với cải tiến đáng chú ý là việc loại bỏ thời gian tải. Điều quan trọng là phải làm rõ rằng những tin đồn này không ngụ ý rằng tựa game ra mắt Switch sẽ được phát hành lại cùng với phần cứng tiếp theo. Đúng hơn, nó được sử dụng để chứng minh những tiến bộ kỹ thuật của người kế nhiệm.

Cũng có tuyên bố rằng bản demo công nghệ sử dụng DLSS 3.5, công nghệ nâng cấp AI thời gian thực của Nvidia. Tuy nhiên, không chắc liệu bản demo có sử dụng bộ tính năng đầy đủ của phiên bản 3.5 hay không, chẳng hạn như tạo khung. Việc đưa vào DLSS đã là chủ đề được đồn đoán của người kế nhiệm Switch trong vài năm và việc đề cập đến phiên bản 3.5 chắc chắn rất hấp dẫn.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast, người dẫn chương trình đã đề cập rằng tháng 2024 năm 2024 là một ngày có thể xảy ra mặc dù không rõ liệu điều này ám chỉ ngày tiết lộ hay ngày phát hành. Những tin đồn trước đây vào đầu năm nay cho thấy Switch 2 sẽ ra mắt vào cuối năm XNUMX.

Điều quan trọng cần lưu ý là những tin đồn này chưa được Nintendo xác nhận chính thức vào thời điểm này. Thông tin được dựa trên các nguồn và tin đồn. Ngoài ra, nếu các thông số kỹ thuật này là chính xác thì cần lưu ý rằng bản demo công nghệ được hiển thị tại Gamescom có ​​thể không nhất thiết phản ánh các tính năng của bảng điều khiển cuối cùng.

Khi những tin đồn này tiếp tục lan truyền, thật thú vị khi suy ngẫm về khả năng có một phiên bản cải tiến của Breath of the Wild trên 'Switch 2'. Tuy nhiên, cho đến khi Nintendo đưa ra thông báo chính thức, những tin đồn này sẽ bị coi nhẹ.

