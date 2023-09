Thời gian phát hành DLC The Teal Mask trong Pokemon Scarlet và Violet

Các huấn luyện viên trên toàn thế giới đang háo hức chờ đợi sự ra mắt của DLC Pokemon Scarlet và Violet đầu tiên, The Teal Mask. Dự kiến ​​ra mắt vào Thứ Tư, ngày 13 tháng XNUMX, người chơi tò mò về thời gian phát hành cụ thể tại khu vực của họ.

Theo thông tin đã xác nhận, The Teal Mask DLC sẽ được ra mắt vào thời điểm sau:

– 6 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương (12 tháng XNUMX)

– 8 giờ tối Giờ Miền Trung (ngày 12 tháng XNUMX)

– 9 giờ tối theo giờ Miền Đông (ngày 12 tháng XNUMX)

– 2 giờ sáng giờ Anh (13/XNUMX)

– 3 giờ sáng theo giờ Trung Âu (13/XNUMX)

– 5h30 sáng giờ Ấn Độ (13/XNUMX)

– 9h sáng giờ Nhật Bản (13/XNUMX)

Thời gian này có thể thay đổi nhưng trò chơi dự kiến ​​sẽ ra mắt vào khoảng thời gian quy định. Người chơi nên cập nhật mọi thông báo liên quan đến thay đổi thời gian phát hành.

Mặt nạ Teal là một phần của DLC The Hidden Treasure of Area Zero dành cho Pokemon Scarlet và Violet. DLC đưa người chơi vào một chuyến đi học đến Kitakami, một ngôi làng sôi động với nhiều hoạt động lễ hội và những người bán hàng rong. Công ty Pokemon đã hé lộ những quái vật bỏ túi, Huyền thoại và nhân vật mới sẽ được giới thiệu trong The Teal Mask.

Các rò rỉ cũng đã tiết lộ thêm thông tin về các khả năng mới, các mục Pokedex và các quái vật bỏ túi như Bloodmoon Ursaluna. Phần thứ hai của DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, có tên The Indigo Disk, dự kiến ​​phát hành vào Quý 4/Mùa Đông năm 2023.

Người chơi muốn trải nghiệm The Teal Mask DLC sẽ cần sở hữu Pokemon Scarlet hoặc Pokemon Violet. Những người sở hữu cả hai trò chơi sẽ cần mua các bản sao riêng biệt của The Teal Mask.

Bất chấp những vấn đề kỹ thuật ban đầu ảnh hưởng đến trải nghiệm và trải nghiệm của người chơi, Pokemon Scarlet và Violet đã có màn ra mắt cực kỳ thành công, trở thành phiên bản Nintendo phát hành lớn nhất mọi thời đại với 10 triệu bản được bán ra trong ba ngày đầu tiên.

