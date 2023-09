Mortal Kombat 1 ra mắt trong tuần này: Bạn có thể sử dụng thủ thuật New Zealand không?

Mortal Kombat 1, phiên bản khởi động lại nhẹ nhàng rất được mong đợi của loạt phim chiến đấu mang tính biểu tượng, sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng XNUMX thông qua Phiên bản Cao cấp. Tuy nhiên, có một thủ thuật mà người chơi có thể sử dụng để chơi trò chơi sớm hơn, được gọi là thủ thuật New Zealand.

Trong nhiều năm, thủ thuật của New Zealand là một giải pháp phổ biến cho phép người chơi truy cập trò chơi trước ngày phát hành chính thức. Thủ thuật này tận dụng sự khác biệt về múi giờ giữa New Zealand và các khu vực khác. Do những khác biệt này, trò chơi đôi khi ra mắt ở New Zealand sớm hơn gần một ngày so với ở Bắc Mỹ.

Để sử dụng thủ thuật New Zealand, người chơi cần thay đổi cài đặt thời gian trên nền tảng chơi game của mình để phù hợp với múi giờ của New Zealand. Bằng cách đánh lừa bảng điều khiển rằng nó nằm ở New Zealand, người chơi có thể mở khóa trò chơi sớm hơn, ngay cả khi họ thực sự sống ở một nơi khác trên thế giới. Thủ thuật này hoạt động cho cả nền tảng Xbox và Steam.

Tuy nhiên, thủ thuật của New Zealand sẽ không hiệu quả đối với Bản phát hành truy cập sớm của Mortal Kombat 1. Trò chơi được thiết lập để ra mắt đồng thời trên toàn thế giới, khiến bạn không thể chơi sớm hơn bằng phương pháp này. Nếu bạn muốn biết thời gian phát hành cụ thể ở khu vực của mình, hãy kiểm tra các nguồn chính thức để biết thông tin đó.

Tuy nhiên, đối với phiên bản cơ bản của trò chơi, ra mắt vào nửa đêm ngày 19 tháng 1, thủ thuật New Zealand có thể được áp dụng. Điều này có nghĩa là Mortal Kombat XNUMX sẽ mở khóa ở New Zealand sớm hơn các khu vực khác.

Điều quan trọng cần lưu ý là chủ sở hữu PlayStation có thể gặp một số rắc rối khi sử dụng thủ thuật New Zealand. Vì tài khoản PlayStation được chỉ định theo khu vực nên người chơi cần tạo tài khoản New Zealand và mua trò chơi từ cửa hàng của khu vực đó để chơi sớm hơn.

Mortal Kombat 1 sẽ có mặt trên PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S và PC thông qua Steam và Epic Games Store. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm hướng dẫn và thông tin về trò chơi, hãy nhớ xem Trung tâm trò chơi MK1.

