Windows Loại bỏ dần trình điều khiển máy in của bên thứ ba: Những điều bạn cần biết

By

Theo một tài liệu hỗ trợ gần đây do Microsoft phát hành, Windows được thiết lập để loại bỏ dần các trình điều khiển máy in của bên thứ ba. Công ty có kế hoạch dựa vào một “trình điều khiển đẳng cấp” phổ quát hỗ trợ các tiêu chuẩn như Giao thức in qua Internet (IPP) và được Liên minh Mopria chấp nhận. Sự thay đổi này dự kiến ​​sẽ diễn ra dần dần, bắt đầu từ năm 2025.

Ban đầu, Microsoft sẽ ngừng chấp nhận trình điều khiển máy in mới của bên thứ ba trong Windows Update. Các bản cập nhật cho trình điều khiển hiện có vẫn sẽ được cho phép nhưng máy in mới sẽ không còn tùy chọn thêm trình điều khiển bên thứ ba tùy chỉnh nữa. Đến năm 2026, tất cả các máy in được kết nối với PC Windows sẽ mặc định sử dụng trình điều khiển lớp tích hợp sẵn, ngay cả khi có trình điều khiển bên thứ ba. Và bắt đầu từ năm 2027, chỉ các bản sửa lỗi liên quan đến bảo mật mới được phép đối với trình điều khiển máy in trong Windows Update.

Đối với những người dùng dựa vào trình điều khiển của bên thứ ba để hỗ trợ các máy in cũ hơn mà không hỗ trợ Mopria hoặc IPP, không có lý do gì đáng lo ngại ngay lập tức. Trình điều khiển hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động và có thể được cài đặt từ Windows Update hoặc tải xuống theo cách thủ công. Microsoft cũng sẽ tiếp tục ký các trình điều khiển máy in mới như một phần của Chương trình tương thích phần cứng Windows, mặc dù các trình điều khiển này sẽ không được thêm vào Windows Update sau năm 2025.

Sự thay đổi khỏi trình điều khiển của bên thứ ba này là một sự phát triển tích cực cho hệ sinh thái Windows. Thay vì phải xử lý các trình điều khiển cồng kềnh và thường không đáng tin cậy, thiếu bản cập nhật kịp thời, người dùng sẽ được hưởng lợi từ tính đơn giản và khả năng tương thích của trình điều khiển lớp. Trình điều khiển duy nhất này có thể xử lý nhiều thiết bị khác nhau có chức năng tương tự, đảm bảo rằng các máy in cũ hơn vẫn hoạt động được với các bản phát hành phần mềm mới hơn. Các nhà sản xuất máy in vẫn có thể hỗ trợ các tính năng chuyên dụng thông qua Ứng dụng hỗ trợ in tùy chọn có sẵn trong Windows Store.

Điều đáng chú ý là việc Microsoft loại bỏ dần trình điều khiển bên thứ ba phản ánh xu hướng hiện tại của ngành. Hầu hết các máy in hiện đại đều hỗ trợ Mopria và tích hợp hỗ trợ IPP từ đầu những năm 2010. Apple đã thực hiện các bước tương tự bằng cách ngừng sử dụng trình điều khiển máy in macOS của bên thứ ba để chuyển sang sử dụng AirPrint dựa trên IPP vào năm 2019.

Mặc dù việc chuyển đổi sang trình điều khiển lớp mang lại khả năng tương thích được cải thiện nhưng nó sẽ không loại bỏ được tất cả những khó chịu liên quan đến máy in. Các vấn đề như kẹt giấy ảo, ngắt kết nối mạng, yêu cầu về mực in độc quyền và các hạn chế của máy quét có thể vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, việc loại bỏ trình điều khiển của bên thứ ba là một bước đi đúng hướng hướng tới trải nghiệm in ấn hợp lý và ổn định hơn.

Nguồn:

– Tài liệu hỗ trợ của Microsoft