macOS Sonoma: Những gì mong đợi từ phiên bản macOS mới nhất

By

Apple đã công bố ngày phát hành macOS Sonoma, còn được gọi là macOS 14, sẽ ra mắt công chúng vào ngày 26 tháng XNUMX. Phiên bản macOS mới nhất này mang đến một số tính năng mới giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và làm cho nó giống với iOS hơn.

Một trong những cập nhật quan trọng trong macOS Sonoma là bổ sung các tiện ích trên máy tính để bàn, cho phép người dùng Mac tùy chỉnh máy tính để bàn của họ bằng các tiện ích tương tác và hữu ích. Tính năng này đã được phổ biến rộng rãi trên các thiết bị iOS và giờ đây người dùng Mac có thể tận hưởng sự tiện lợi và chức năng tương tự.

Hội nghị truyền hình đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta và macOS Sonoma nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm này bằng các tính năng mới. Hệ điều hành sẽ giới thiệu các công cụ chia sẻ màn hình và Lớp phủ dành cho người thuyết trình, cho phép người nói di chuyển xung quanh trước màn hình được chia sẻ trong các cuộc gọi điện video.

Safari, trình duyệt mặc định trong macOS, cũng sẽ nhận được các bản cập nhật quan trọng trong Sonoma. Một trong những bổ sung đáng chú ý là cấu hình trình duyệt, cho phép người dùng tạo các bộ dấu trang khác nhau và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web dựa trên sở thích của họ. Ngoài ra, chức năng tìm kiếm trong Safari sẽ phản hồi nhanh hơn, cung cấp cho người dùng kết quả nhanh hơn và chính xác hơn.

Để cài đặt macOS Sonoma, bạn sẽ cần một thiết bị tương thích. Các model đầu tiên hỗ trợ hệ điều hành này bao gồm MacBook hoặc Mac Mini 2018, iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac Pro 2019 hoặc Mac Studio 2022. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng thiết bị của bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để tận hưởng các tính năng và cải tiến cập nhật mà Sonoma cung cấp.

Tóm lại, macOS Sonoma hứa hẹn sẽ mang đến những tính năng và cải tiến mới thú vị cho người dùng Mac. Với các tiện ích trên máy tính để bàn, khả năng hội nghị truyền hình được cải thiện và trình duyệt Safari phản hồi nhanh hơn, phiên bản macOS mới nhất này sẽ mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và tích hợp chặt chẽ hơn với các thiết bị iOS.

Định nghĩa:

– macOS: Một loạt hệ điều hành được Apple Inc. phát triển cho máy tính Macintosh của họ.

– Sonoma: Tên mã của phiên bản macOS mới nhất hay còn gọi là macOS 14.

– iOS: Hệ điều hành di động do Apple Inc. phát triển cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch của họ.

Nguồn:

– Monica Chin, “macOS Sonoma sẽ ra mắt vào ngày 26 tháng XNUMX”, The Verge.