Chia tay Lou Rabito, Trợ lý Biên tập viên thể thao và Nhà đổi mới kỹ thuật số đáng kính tại The Inquirer

Lou Rabito, một thành viên được yêu mến của gia đình The Inquirer, đã qua đời một cách đau buồn vào ngày 7 tháng 61 ở tuổi 33 vì căn bệnh ung thư ruột thừa di căn. Trong XNUMX năm làm việc tại The Inquirer, Rabito đã giữ nhiều vai trò khác nhau, bao gồm trợ lý biên tập viên thể thao, phóng viên, biên tập viên tin tức ngoại ô và nhà sản xuất kỹ thuật số. Ông đã có những đóng góp đáng kể cho ấn phẩm, đóng vai trò then chốt trong việc chuyển đổi nó từ một tờ báo chỉ in thành một nền tảng kỹ thuật số đầu tiên thành công.

Một trong những thành tựu lớn của Rabito là thành lập chuyên mục thể thao ở trường trung học Rally vào năm 2009. Ông giám sát một nhóm gồm các nhà văn, phóng viên tự do, nhiếp ảnh gia và nhà quay phim, phụ trách hơn 100 trường trung học ở Đông Nam Pennsylvania và Nam Jersey. Nổi tiếng với kỹ năng biên tập tỉ mỉ và khả năng xử lý deadline hàng đêm một cách bình tĩnh, Rabito được đồng nghiệp rất kính trọng. Bản tính dễ tính và thái độ ủng hộ của anh ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người, khiến khoảng thời gian của họ tại The Inquirer trở nên đáng nhớ.

Sự cống hiến của Rabito cho nghề của mình được thể hiện rõ ràng ở cam kết cải thiện công việc của những người xung quanh. Ông đưa ra những hướng dẫn và cố vấn, luôn khuyến khích các nhà văn của mình phấn đấu để đạt được sự xuất sắc. Đồng nghiệp cũ Matt Breen cho rằng Rabito vừa là biên tập viên vừa là giáo viên, thúc đẩy họ không ngừng hoàn thiện. Tình yêu dành cho báo chí của Rabito còn vượt xa công việc của anh tại The Inquirer. Trước đây ông đã từng làm việc tại Orange County Register, Pasadena Star-News và United Press International, để lại tác động lâu dài cho ngành.

Sau giờ làm, Rabito trân trọng gia đình mình, tự hào trưng bày ảnh các con gái trên bàn làm việc và chia sẻ những câu chuyện về vợ và gia đình mình với bất kỳ ai ghé qua trò chuyện. Anh ấy là một người chồng, người cha, người ông yêu thương và gia đình anh ấy giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim anh ấy. Rabito sẽ được nhớ đến như một cá nhân tốt bụng, luôn cố gắng làm hết sức mình và tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của người khác.

