Apple trình làng iPhone 15: Tính năng, giá cả và ngày phát hành

Apple gần đây đã trình làng dòng iPhone 15 rất được mong đợi của mình trong một sự kiện đặc biệt tại Nhà hát Steve Jobs ở Cupertino, California. Các mẫu iPhone 15 mới sẽ được phát hành tại Aotearoa (New Zealand) vào ngày 22 tháng 1649, với giá khởi điểm là 2099 đô la New Zealand cho mẫu tiêu chuẩn, 2499 đô la New Zealand cho bản Pro và XNUMX đô la New Zealand cho bản Pro Max.

Trong sự kiện này, Apple cũng tiết lộ các mẫu Apple Watch mới nhất có tính năng điều khiển bằng cử chỉ mới. Với tính năng này, người dùng có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau bằng cách chạm ngón cái và ngón trỏ vào nhau.

Điều thú vị là dòng iPhone 15 ra mắt với mức giá cơ bản tương đương với dòng iPhone 14 trước đó ở Mỹ. Tuy nhiên, tại New Zealand, iPhone 15 cơ bản có giá cao hơn 50 đô la New Zealand so với iPhone 14. Giá ra mắt của iPhone 15 Pro cao hơn 100 đô la New Zealand so với iPhone 14 Pro và các mẫu Plus và Pro Max mới đã có giá ra mắt tăng trị giá 300 đô la New Zealand so với các mẫu năm ngoái.

Một tính năng đáng chú ý của dòng iPhone 15 là việc trang bị cổng USB-C để sạc. Động thái này diễn ra sau khi Liên minh châu Âu thông qua luật yêu cầu tất cả các thiết bị nhỏ, bao gồm cả điện thoại thông minh, sử dụng sạc USB-C vào năm 2024. Với thay đổi này, cùng một dây sạc iPhone cũng có thể sạc hầu hết các điện thoại Android hiện đại và các thiết bị khác. Ngoài ra, nó cho phép sạc ngược, nghĩa là người dùng có thể sạc lại các phụ kiện như vỏ AirPods trực tiếp từ iPhone của họ.

Về màu sắc, các mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn và Plus sẽ có các màu hồng, vàng, xanh dương, xanh lá cây và đen. Các mẫu iPhone 15 Pro và Pro Max cung cấp các tùy chọn màu đen, trắng, xanh và titan tự nhiên. Tuy nhiên, không giống như một số điện thoại Android tương đương, các mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn không có màn hình luôn bật hoặc màn hình 120Hz.

Các mẫu iPhone 15 Pro được trang bị vỏ bằng titan nhẹ và chắc chắn, thay thế cho loại thép không gỉ được sử dụng trên các mẫu trước đây. Ngoài ra, công tắc tắt tiếng ở bên cạnh điện thoại đã được thay thế bằng nút hành động có thể lập trình.

Nhìn chung, dòng iPhone 15 cung cấp các tính năng mới, giá cao hơn cho một số mẫu và sự tiện lợi của sạc USB-C. Với thông số kỹ thuật ấn tượng và thiết kế cập nhật, những chiếc iPhone mới này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người đam mê Apple cũng như những người yêu thích công nghệ.

