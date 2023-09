Bản xem trước thực tế của Forza Motorsport: Điều gì sẽ xảy ra

By

Tóm tắt: Sau sáu năm vắng bóng, Forza Motorsport cuối cùng cũng quay trở lại với phần mới sẽ được phát hành vào ngày 10 tháng 2023 năm XNUMX. Bản xem trước lối chơi cung cấp cái nhìn sâu sắc về các tính năng và cải tiến mới mà người chơi có thể mong đợi. Bản xem trước tập trung vào phần giới thiệu có thể chơi được ban đầu, bao gồm Chevrolet Corvette E-Ray và Cadillac V-Series.R, cũng như loạt bài hướng dẫn ba cuộc đua. Trò chơi giới thiệu các đường đua mới, bao gồm cả đường đua Hakone, đồng thời làm nổi bật đồ họa được cải tiến và sự chú ý đến từng chi tiết. Một thay đổi đáng chú ý là cách tiếp cận mới đối với chế độ nghề nghiệp, với các nâng cấp được mở khóa bằng cách sử dụng 'Điểm ô tô' kiếm được thông qua trò chơi thay vì mua bằng tín dụng. Bản xem trước cũng đề cập đến việc bổ sung các buổi thực hành và các lĩnh vực vi mô trên đường đua, mang lại trải nghiệm đua xe hấp dẫn và đầy thử thách hơn. Người chơi cũng có thể chọn vị trí xuất phát của mình trên lưới, cho phép trải nghiệm đua xe được cá nhân hóa. Bài báo kết thúc bằng cách đề cập rằng bản xem trước chỉ giới hạn trong loạt bài hướng dẫn, vì vậy các khía cạnh khác của trò chơi, chẳng hạn như nhiều người chơi và chơi miễn phí, vẫn chưa được thảo luận.

Định nghĩa:

– Forza Motorsport: series trò chơi điện tử mô phỏng đua xe nổi tiếng được phát triển bởi Turn 10 Studios và được Xbox Game Studios phát hành.

– Chevrolet Corvette E-Ray: mẫu xe thể thao hybrid, dẫn động XNUMX bánh toàn thời gian do Chevrolet sản xuất, nổi bật là một trong những mẫu xe cover trong Forza Motorsport.

– Cadillac V-Series.R: mẫu xe đua thể thao do Cadillac sản xuất, nổi tiếng với khả năng vận hành và thành công trong các cuộc đua như 24 Hours of Le Mans.

– Vòng đua Hakone: một đường đua hư cấu có trụ sở tại Nhật Bản, được giới thiệu trong Forza Motorsport mới.

– Điểm ô tô: một loại tiền kiếm được thông qua trò chơi trong Forza Motorsport, được sử dụng để mở khóa các nâng cấp cho từng ô tô.

