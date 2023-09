Người đăng ký Google Fi Wireless Unlimited Plus hiện có thể quản lý Google One Perk

By

Google Fi đang thực hiện các thay đổi về cách quản lý đăng ký Google One cho những người đăng ký gói Unlimited Plus. Nhà mạng hiện sẽ cho phép người đăng ký quản lý trực tiếp đăng ký Google One của họ từ trang tài khoản Fi và ứng dụng di động. Trải nghiệm tích hợp hơn này sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 25 tháng XNUMX.

Trước đây, mọi hoạt động nâng cấp lên gói đăng ký Google One đều được tính phí độc lập với dịch vụ không dây. Tuy nhiên, bắt đầu từ bảng kê thanh toán Fi tiếp theo sau ngày 25 tháng 100, mọi hoạt động nâng cấp gói đăng ký Google One vượt quá XNUMX GB đi kèm sẽ được tính phí vào tài khoản Fi.

Điều quan trọng cần lưu ý là người đăng ký có thể nhận được thông báo gây nhầm lẫn cho biết gói đăng ký Google One của họ đã bị hủy. Tuy nhiên, đây chỉ đơn giản là một thông báo hệ thống tự động có thể bỏ qua. Gói đăng ký Google One sẽ tự động tiếp tục thông qua Fi mà không bị mất dung lượng lưu trữ hoặc bị gián đoạn.

Những người đăng ký và thành viên gói rời khỏi Google Fi sẽ có thời gian gia hạn 7 ngày. Trong thời gian đó, họ có thể đăng ký lại Google One mà không bị mất dịch vụ. Cũng cần lưu ý rằng không có thay đổi nào đối với 100GB dung lượng lưu trữ Google One có trong gói Unlimited Plus của Fi.

Những thay đổi này nhằm mục đích mang lại trải nghiệm liền mạch và tích hợp hơn cho những người đăng ký Google Fi Wireless Unlimited Plus. Bằng cách cho phép họ quản lý gói đăng ký Google One của mình trực tiếp từ trang tài khoản Fi, điều này giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán và đảm bảo quyền truy cập không bị gián đoạn vào bộ nhớ trên đám mây.

– Định nghĩa các thuật ngữ dùng trong bài:

– Google One: Dịch vụ đăng ký bộ nhớ của Google cung cấp bộ nhớ đám mây bổ sung cho các sản phẩm của Google.

– Google Fi: Nhà điều hành mạng ảo di động (MVNO) của Google cung cấp các gói điện thoại không dây.