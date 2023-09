First Advantage mua lại nhà cung cấp công nghệ sinh trắc học ID vô hạn

First Advantage, nhà cung cấp dịch vụ xác minh và sàng lọc lý lịch việc làm, đã công bố mua lại nhà cung cấp công nghệ sinh trắc học, Infinite ID, với giá 41 triệu USD tiền mặt. Việc mua lại nhằm mục đích mở rộng mạng lưới và các dịch vụ xác minh danh tính của First Advantage cho khách hàng Hoa Kỳ.

Infinite ID, có trụ sở chính tại Hicksville, New York, là một công ty danh mục đầu tư của công ty đầu tư tư nhân Enlightenment Capital. Công ty dự kiến ​​sẽ tạo ra hơn 10 triệu USD doanh thu hàng năm. Nhà cung cấp công nghệ sinh trắc học cung cấp các công cụ nhận dạng và xác thực cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm quốc phòng và tình báo, an ninh quốc gia, thực thi pháp luật, an ninh biên giới, ứng phó thảm họa và quản lý tình trạng khẩn cấp cũng như an ninh doanh nghiệp.

Giám đốc điều hành của First Advantage, Scott Staples, tuyên bố rằng phần mềm của Infinite ID bổ sung cho các dịch vụ RightID và Dịch vụ nhận dạng kỹ thuật số hiện có của công ty. Việc mua lại này được coi là một bước quan trọng hướng tới việc mở rộng danh mục sản phẩm và hoạt động kinh doanh cốt lõi của First Advantage.

Với việc mua lại này, First Advantage đặt mục tiêu nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp công nghệ sinh trắc học tiên tiến để giúp người sử dụng lao động giảm thiểu rủi ro và duy trì sự tuân thủ. Xác thực sinh trắc học cung cấp mức độ bảo mật cao bằng cách sử dụng các đặc điểm thể chất hoặc hành vi duy nhất, chẳng hạn như dấu vân tay, nhận dạng khuôn mặt hoặc quét mống mắt, để xác minh danh tính của một cá nhân.

