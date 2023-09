Khách sạn quốc tế của MGM Resorts bị tấn công mạng: FBI điều tra

By

FBI hiện đang điều tra một cuộc tấn công mạng vào Khách sạn Quốc tế MGM Resorts, đã ảnh hưởng đến hệ thống máy tính tại các khách sạn ở Las Vegas của họ. Cuộc tấn công này đã xâm phạm các khóa kỹ thuật số của 3,933 phòng của Bellagio và các máy đánh bạc tại sòng bạc ARIA.

Vụ tấn công mạng vào Khách sạn quốc tế MGM Resorts được phát hiện gần đây và đang được các cơ quan thực thi pháp luật xử lý nghiêm túc. FBI đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ việc, nhằm xác định mức độ thiệt hại gây ra và những cá nhân chịu trách nhiệm.

Các chìa khóa kỹ thuật số bị xâm phạm tại Bellagio đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh của các phòng nghỉ. Những chiếc chìa khóa này cho phép khách truy cập vào phòng của mình và là một thành phần thiết yếu trong hệ thống an ninh của khách sạn. Nếu tin tặc có quyền truy cập trái phép vào các khóa kỹ thuật số, điều đó có thể gây ra mối đe dọa cho sự an toàn và quyền riêng tư của khách lưu trú tại khách sạn.

Ngoài các khóa kỹ thuật số bị xâm phạm, cuộc tấn công mạng còn nhắm vào các máy đánh bạc tại sòng bạc ARIA. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về tính toàn vẹn của hệ thống trò chơi của sòng bạc. Điều quan trọng đối với các sòng bạc là duy trì tính bảo mật và công bằng của máy đánh bạc để đảm bảo trải nghiệm chơi trò chơi công bằng cho khách hàng.

Các cuộc tấn công mạng vào các doanh nghiệp và tổ chức đang ngày càng trở nên phổ biến trong thế giới kết nối ngày nay. Do đó, các công ty cần ưu tiên các biện pháp an ninh mạng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và sự an toàn của khách hàng. Trong trường hợp của MGM Resorts International Hotels, cuộc tấn công mạng đóng vai trò như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đầu tư vào các hệ thống và biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ trước các mối đe dọa tiềm ẩn.

Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, Khách sạn quốc tế MGM Resorts và FBI đang hợp tác để giảm thiểu tác động của cuộc tấn công mạng và ngăn chặn các vi phạm tiếp theo. Sự tham gia của FBI cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc và cam kết của họ trong việc buộc các bên chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

