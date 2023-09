Sát quỷ: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Biến Anime thành trò chơi theo phong cách tiệc tùng Mario

By

Bộ anime nổi tiếng, Demon Slayer, chuẩn bị phát hành một trò chơi điện tử mới có tên Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! cho Nintendo Switch. Không giống như các trò chơi đối kháng anime điển hình, trò chơi này có định dạng trò chơi hội đồng kiểu Mario Party.

Tương tự như Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! là một trò chơi nhóm dành cho bốn người chơi có nhiều trò chơi nhỏ khác nhau. Người chơi sẽ tung xúc xắc để di chuyển qua các ô của trò chơi board game và tham gia vào các trò chơi vui nhộn như đoán xem Nezuko, một trong các nhân vật, đang ẩn náu trong chiếc hộp nào. Tuy nhiên, trò chơi cũng bao gồm một chu kỳ ban đêm nơi người chơi phải tìm và tiêu diệt lũ quỷ. , phù hợp với bộ anime.

Trong khi Nezuko bị xếp vào vai nhân vật phụ trong trò chơi, người chơi có thể chọn đóng vai nhân vật chính Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira và chín thành viên Hashira. Trò chơi nhằm mục đích mang lại trải nghiệm giải trí cho người hâm mộ bộ truyện bằng cách kết hợp các nhân vật quen thuộc và lối chơi hấp dẫn.

Sát quỷ: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! là trò chơi điện tử thứ hai chuyển thể từ dòng game Demon Slayer sau Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, một đấu trường chiến đấu được phát triển bởi CyberConnect2. Trò chơi sắp tới dự kiến ​​​​sẽ phát hành trên eShop Nhật Bản vào năm 2024 và bản phát hành tiếng Anh có thể ra mắt ngay sau đó, dựa trên bản địa hóa của trò chơi trước đó.

Nhìn chung, Sát quỷ: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! mang thế giới của Demon Slayer trở nên sống động trong một trò chơi theo phong cách Mario Party độc đáo, mang đến cho người hâm mộ một cách mới để trải nghiệm loạt game được yêu thích.

Nguồn:

– Silicona