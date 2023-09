Noel Edmonds được phát hiện phía sau quầy tại Somerset Café

By

Noel Edmonds, nổi tiếng với vai trò là người dẫn chương trình Deal or No Deal, mới đây đã được phát hiện ở Anh với một sự thay đổi nghề nghiệp đáng ngạc nhiên. Huyền thoại truyền hình đã đến thăm quán cà phê cộng đồng Victoria Park ở Frome, Somerset, nơi anh quyết định giúp đỡ bằng cách tự mình phục vụ khách hàng.

Quán cà phê do Cultivating Community điều hành và có nhân viên là tình nguyện viên, đã khá xôn xao khi Noel xuất hiện. Tình nguyện viên quán cà phê Sherry Anne Downes chia sẻ rằng khách hàng rất vui mừng khi gặp anh và Noel vui vẻ đáp ứng khi cô hỏi anh có muốn ra sau quầy không.

Mặc dù có vẻ như Noel đang khám phá khả năng thay đổi nghề nghiệp nhưng anh ấy đã từ chối lời đề nghị biểu diễn thường xuyên tại quán cà phê. Điều này là do khoảng cách giữa nơi ở hiện tại của anh ấy ở New Zealand và Vương quốc Anh. Noel và vợ Liz chuyển đến New Zealand vào năm 2019 và kể từ đó đã mua được nhiều bất động sản khác nhau, trong đó có một bất động sản có quán cà phê.

Sự quan tâm của Noel đối với quán cà phê cộng đồng bắt nguồn từ kinh nghiệm sở hữu một quán cà phê ở New Zealand của chính anh. Anh ấy đã trò chuyện với các nhân viên về việc thành lập của họ và cũng nói về các dự án kinh doanh của riêng mình.

Người ta tin rằng chuyến thăm Vương quốc Anh của Noel được thúc đẩy bởi sự ra đời của đứa con gái Alice của ông. Anh ta được cho là đang ở Bude, Cornwall, gần nơi con gái anh ta cư trú. Noel có bốn cô con gái từ cuộc hôn nhân trước và anh hiện kết hôn với Liz từ năm 2009.

Nguồn: Somerset Live