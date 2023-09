Massive Monster công bố trò chơi điện tử Pop-Up tại Tuần lễ trò chơi quốc tế Melbourne 2023

Massive Monster, nhà phát triển đằng sau Cult of the Lamb, đã tiết lộ kế hoạch về một trò chơi điện tử đặc biệt sẽ ra mắt trong Tuần lễ Trò chơi Quốc tế Melbourne (MIGW) vào năm 2023. Triển lãm này sẽ giới thiệu tuyển tập các trò chơi độc lập địa phương từ Melbourne, cho phép người tham dự có thể chơi các bản demo có thể chơi được từ nhiều studio nổi tiếng khác nhau.

Khu trò chơi điện tử mini sẽ mở cửa cho công chúng từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 2023 tháng 256 năm XNUMX, tại XNUMX Brunswick St, Fitzroy, Melbourne. Triển lãm sẽ nằm ngay bên ngoài Khu Thương mại Trung tâm Melbourne và sẽ mang đến cho những người đam mê trò chơi cơ hội trải nghiệm trực tiếp các trò chơi độc lập mới nhất sắp ra mắt.

Một số trò chơi đã được xác nhận sẽ giới thiệu bao gồm Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter và The Dungeon Experience, với khả năng có thêm nhiều trò chơi bổ sung khác trước chương trình. Các phiên họp công khai sẽ được tổ chức vào những thời điểm cụ thể, với các phiên từ Thứ Ba đến Thứ Sáu diễn ra từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều và các phiên Thứ Bảy đến Chủ nhật diễn ra từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Phần mô tả sự kiện mời người tham dự khám phá tuyển tập trò chơi độc lập được tuyển chọn, cung cấp các bản demo ra mắt và hàng hóa độc quyền. Đây là cơ hội để các game thủ cũng như người sáng tạo kết nối và hiểu rõ hơn về quá trình phát triển đằng sau những tựa game mới thú vị này. Cho dù những người tham dự đang trên đường đến PAX hay chỉ đơn giản là muốn bắt đầu sớm ngày cuối tuần PAX của họ, thì trò chơi điện tử arcade bật lên là một trải nghiệm không thể bỏ qua.

Bên cạnh các triển lãm trò chơi, Massive Monster cũng sẽ tổ chức một cửa hàng quà tặng có hàng hóa và mã trò chơi độc quyền. Ngoài ra, studio đang tổ chức nhiều sự kiện kết nối khác nhau dành cho các chuyên gia trong ngành, mang đến nhiều cơ hội kết nối với những cá nhân có cùng chí hướng.

Trong khi bữa tiệc ra mắt MIGW 2023 đã bán hết vé, Massive Monster đã lên lịch cho một số sự kiện khác trong suốt tuần, bao gồm một sự kiện kết nối miễn phí dành cho phụ nữ và các cá nhân đa dạng giới tính vào ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX.

Tuần lễ Thế vận hội Quốc tế Melbourne 2023 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày XNUMX tháng XNUMX, cung cấp một loạt các sự kiện công cộng và tập trung vào ngành. Lễ kỷ niệm thú vị kéo dài một tuần này sẽ mang đến nhiều cơ hội cho những người tham dự kết nối với những người mới và tôn vinh thế giới trò chơi điện tử địa phương và quốc tế.

