BeXide Studio giới thiệu trò chơi chưa được công bố tại Tokyo Game Show 2023

BeXide, studio danh tiếng được biết đến với các trò chơi nổi tiếng như Doko Demo Issyo và Super Bullet Break, đã thông báo rằng họ sẽ trưng bày một tựa game chưa được công bố cho các nền tảng PlayStation 5, Switch và PC (Steam) tại Tokyo Game Show 2023. Điều này trò chơi rất được mong đợi sẽ được giới thiệu cùng với trò chơi đã được công bố trước đó của BeXide, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

Khách tham quan sự kiện sẽ có cơ hội chơi cả Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights và tựa game chưa được tiết lộ tại gian hàng “Indie Games Corner”. Như một món quà đặc biệt dành cho người chơi, BeXide sẽ cung cấp hộp đựng chìa khóa acrylic độc quyền tại Tokyo Game Show 2023 cho Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, cũng như một tính năng mới nguyên bản riêng biệt cho trò chơi mới được công bố.

Tokyo Game Show 2023 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng XNUMX tại Makuhari Messe ở Chiba, Nhật Bản. Sự kiện trò chơi được đánh giá cao này thu hút các chuyên gia trong ngành, những người đam mê trò chơi và giới truyền thông từ khắp nơi trên thế giới, cung cấp nền tảng cho các nhà phát triển giới thiệu những sáng tạo mới nhất của họ.

Quyết định giới thiệu một trò chơi không báo trước của BeXide tại Tokyo Game Show 2023 đã tạo ra sự phấn khích đáng kể trong người hâm mộ và cộng đồng game thủ. Với thành tích của studio trong việc mang lại trải nghiệm chơi game thú vị và sáng tạo, sự mong đợi dành cho tựa game mới này đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

Nguồn: Gematsu.com