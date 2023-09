Đằng sau tấm kính: Trại huấn luyện Los Angeles Kings - Cái nhìn sâu sắc về NHL Preseason

By

Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia (NHL) và Mạng lưới NHL đã công bố mối quan hệ hợp tác của họ với Los Angeles Kings cho mùa thứ tư của loạt tài liệu tiền mùa giải có toàn quyền truy cập của họ, Behind The Glass. Loạt phim gồm ba phần này, do NHL Network kết hợp với NHL Productions sản xuất, sẽ cung cấp cái nhìn hậu trường về cường độ, kịch tính và sự cạnh tranh của một mùa giải NHL qua lăng kính của Nhà vô địch Cúp Stanley hai lần.

Mùa giải sắp tới của Behind The Glass sẽ kể về chuyến đi của các vị vua đến Nam bán cầu khi họ đấu với Arizona Coyotes ở Melbourne, Australia trong giải NHL Global Series 2023. Đây sẽ là trò chơi NHL đầu tiên được chơi ở Úc, tạo thêm sự phấn khích cho loạt trận này. Các cầu thủ sẽ được cầm mic và ra khỏi sân, mang đến cho người hâm mộ nội dung tuyệt vời khi họ cạnh tranh để giành vị trí trong danh sách và chuẩn bị cho trận mở màn mùa giải thông thường.

Sau hai suất liên tiếp lọt vào Playoff Stanley Cup, các vị Vua đã đặt thêm kỳ vọng vào tổ chức. Behind The Glass sẽ tập trung vào phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của đội, Rob Blake, và huấn luyện viên trưởng Todd McLellan, khi họ dẫn dắt đội trong suốt trại huấn luyện và định hình tầm nhìn cho một ứng cử viên lâu năm của Stanley Cup. Loạt phim cũng sẽ giới thiệu những cầu thủ chủ chốt như trung tâm mới được mua lại Pierre-Luc Dubois, các ngôi sao đang lên Adrian Kempe và Kevin Fiala, cũng như những cầu thủ cốt lõi kỳ cựu Anze Kopitar và Drew Doughty. Chủ tịch nhóm Luc Robitaille sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc độc đáo về ý nghĩa của việc trở thành một vị Vua.

Behind The Glass ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn chưa từng có về giai đoạn tiền mùa giải NHL qua con mắt của Quỷ New Jersey. Kể từ đó, loạt phim có sự góp mặt của Philadelphia Flyers và Nashville Predators. Phiên bản năm nay sẽ gây chú ý hơn với chuyến đi quốc tế tới Melbourne, Australia.

Người hâm mộ có thể mong đợi được xem nội dung và clip bổ sung độc quyền từ mỗi tập của Behind The Glass được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội và kỹ thuật số bằng cách sử dụng hashtag #BehindTheGlass. Ngoài ra, mỗi tập sẽ có sẵn trên nền tảng YouTube của NHL, mang đến cho người hâm mộ nhiều cơ hội hơn để tương tác với loạt phim này.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp hứa hẹn sẽ đưa người hâm mộ đến gần hơn với trận đấu và mang đến một góc nhìn độc đáo chưa từng thấy về đội và giai đoạn tiền mùa giải. Với quyền truy cập chưa từng có, loạt tài liệu này chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ phấn khích khi họ mong đợi mùa NHL sắp tới.

