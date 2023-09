Trang web Apple Store ngoại tuyến trước khi ra mắt iPhone 15

By

Trang web Apple Store tạm thời ngoại tuyến vào sáng thứ Ba, chỉ vài giờ trước khi iPhone 15 ra mắt rất được mong đợi. Trang đích hiển thị thông báo cho biết trang web đang được cập nhật và kêu gọi khách truy cập sớm kiểm tra lại. Logo Apple hoạt hình màu xanh lam và xám, cũng gắn liền với sự kiện ra mắt iPhone 15, được hiển thị cùng với liên kết hoạt động tới buổi phát trực tiếp.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook chuẩn bị ra mắt phiên bản mới nhất của sản phẩm chủ lực của công ty vào lúc 1 giờ chiều theo giờ ET từ Nhà hát Steve Jobs của Apple Park. Hiện vẫn chưa rõ liệu sự cố trang web là do sự quan tâm quá lớn đến iPhone 15 hay Apple đang thực hiện những thay đổi đối với thị trường trực tuyến của mình.

iPhone 15 dự kiến ​​sẽ được phát hành vào ngày 22 tháng 799, với ba mẫu có sẵn ở các mức giá khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ có giá khởi điểm là 1,099 USD, trong khi tùy chọn Pro Max sẽ có giá 15 USD. Một thay đổi đáng chú ý ở iPhone XNUMX là việc áp dụng cổng sạc tiêu chuẩn USB-C, theo quy định của Liên minh Châu Âu. Động thái này đánh dấu sự rời bỏ cổng sạc Lightning độc quyền của Apple.

Các tin đồn xung quanh iPhone 15 bao gồm việc giới thiệu “Nút hành động”, sẽ cung cấp cho người dùng quyền truy cập nhanh vào các chức năng và cài đặt khác nhau mà không cần mở khóa thiết bị hoặc điều hướng qua các ứng dụng. Mặc dù thông tin chi tiết còn khan hiếm nhưng các chuyên gia tin rằng nút này có thể giúp iPhone 15 Pro khác biệt với các mẫu trước đó.

Apple thường giới thiệu sản phẩm mới vào mùa thu và iPhone 14 được ra mắt vào tháng 3 năm ngoái. Cổ phiếu của công ty, gần đây đã đạt mức vốn hóa thị trường kỷ lục là XNUMX nghìn tỷ USD, đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng sớm thứ Ba.

Nguồn: The New York Post, MacRumors, Associated Press