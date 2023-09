iPhone 15 sắp ra mắt của Apple: Điều gì sẽ xảy ra

By

Apple đang chuẩn bị ra mắt iPhone 15 rất được mong đợi của mình trong buổi giới thiệu sản phẩm hàng năm. Gã khổng lồ công nghệ đã trải qua sự sụt giảm nhẹ về doanh số bán hàng, với ba quý liên tiếp sụt giảm, báo hiệu một đợt suy thoái khác có thể xảy ra trong quý hiện tại. Điều này đã khiến giá cổ phiếu của Apple giảm và tốc độ tăng trưởng giá trị thị trường của hãng này bị chững lại.

Tương tự như các phiên bản trước, iPhone 15 dự kiến ​​sẽ không có những tiến bộ công nghệ mang tính đột phá. Thay vào đó, nó có thể sẽ cung cấp những cải tiến gia tăng về chip, pin và máy ảnh. Tuy nhiên, một thay đổi đáng chú ý là việc áp dụng tiêu chuẩn cáp USB-C mà Apple có thể sẽ giới thiệu để sạc.

Việc chuyển sang USB-C này chủ yếu được thúc đẩy bởi yêu cầu từ các cơ quan quản lý châu Âu kêu gọi loại bỏ dần cáp cổng Lightning vào năm 2024. Có suy đoán về việc liệu Apple sẽ thực hiện thay đổi này trên toàn cầu hay chỉ giới hạn ở thị trường châu Âu. May mắn thay, nhiều người tiêu dùng đã sở hữu cáp USB-C do khả năng sử dụng rộng rãi trên nhiều thiết bị khác nhau, khiến việc chuyển đổi tương đối thuận tiện. Cáp USB-C cũng cung cấp tốc độ sạc và truyền dữ liệu nhanh hơn so với cáp Lightning, đây có thể được coi là một điểm tích cực đối với người tiêu dùng.

Ngoài ra, các mẫu iPhone 15 có thể có thiết kế lại, với phần cắt thay đổi hình dạng trên màn hình hiển thị được gọi là “Đảo động”. Yếu tố thiết kế này lần đầu tiên được giới thiệu trên các thiết bị Pro và Pro Max năm ngoái. Ngoài ra còn có tin đồn về phiên bản Pro và Pro Max kết hợp ống kính tele kiểu kính tiềm vọng với zoom quang 6x, mang lại trải nghiệm camera cải tiến khi chụp ảnh đường dài.

Với những nâng cấp này, các nhà phân tích dự đoán giá của các mẫu Pro và Pro Max có thể sẽ tăng. Điều này xảy ra vào thời điểm lạm phát sau đại dịch đã ảnh hưởng đến ngân sách hộ gia đình, kiểm tra mức độ sẵn lòng trả của người tiêu dùng cho các thiết bị cao cấp.

Bên cạnh những chiếc iPhone mới, Apple cũng dự kiến ​​​​sẽ trình làng những chiếc đồng hồ thông minh mới nhất của mình và hệ điều hành iOS 17 sắp ra mắt. iOS 17 sẽ giới thiệu các tính năng như phiên âm theo thời gian thực của các cuộc gọi chưa được trả lời, cho phép người dùng quyết định có nên trả lời cuộc gọi hay không trước khi thư thoại được ghi âm.

Nhìn chung, việc Apple ra mắt iPhone 15 rất được mong đợi, ngay cả khi không có những tiến bộ công nghệ lớn. Việc sử dụng cáp USB-C, cải tiến máy ảnh và cập nhật phần mềm dự kiến ​​sẽ thu hút người tiêu dùng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

