Dòng sản phẩm iPhone 15 mới được Apple trình làng với mức giảm giá cho người dùng Ireland

Apple đã chính thức trình làng dòng iPhone và đồng hồ thông minh mới nhất của mình, cùng với thông báo về dòng iPhone 15 và Apple Watch Series 9. Trong khi gã khổng lồ công nghệ đã tăng giá iPhone tại Mỹ thì người dùng Ireland sẽ được giảm giá. IPhone 15 Pro có giá khởi điểm là € 1,239, giảm giá € 100 so với mẫu năm ngoái. IPhone 15 sẽ có giá khởi điểm là €979, so với €1,029 một năm trước. IPhone 15 Plus cũng đã giảm giá từ 1,129 € xuống còn 1,179 €.

Apple đặt mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể với các thiết bị mới của mình, bất chấp những thách thức do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay đặt ra. Những chiếc iPhone mới hứa hẹn sẽ cải thiện chất lượng cuộc gọi, chụp ảnh và sử dụng cổng sạc USB tiêu chuẩn. Các mẫu iPhone 15 Pro sẽ có nút thao tác tùy chỉnh, trong khi iPhone 15 Pro sẽ có thiết kế titan bền hơn và hệ thống camera mạnh mẽ hơn.

Dòng iPhone 15 sẽ được trang bị chip A16, trong khi các mẫu Pro sẽ có chip A17 nâng cấp. iPhone 15 cũng đã sử dụng kết nối USB C để sạc và truyền dữ liệu, tuân thủ thời hạn của EU về tiêu chuẩn hóa sạc vào năm 2024. Ngoài ra, Apple đã mở rộng khả năng vệ tinh khẩn cấp của iPhone, bổ sung thêm Hỗ trợ bên đường qua vệ tinh.

Apple cũng đã giới thiệu Apple Watch Series 9, có chức năng điều khiển bằng cử chỉ, xử lý các yêu cầu Siri trên chính đồng hồ và cải thiện khả năng tích hợp với HomePod. Công ty tiếp tục ưu tiên tính bền vững, với nỗ lực loại bỏ nhựa khỏi bao bì, sử dụng 100% vật liệu tái chế và dựa vào các nguồn năng lượng sạch, tái tạo.

Nguồn:

– Nhà phân tích của PP Foresight, Paolo Pascatore

– Thông báo chính thức của Apple

Định nghĩa:

– USB C: Kết nối bus nối tiếp đa năng thường được sử dụng để sạc và truyền dữ liệu trong các thiết bị điện tử.

– Chip A16 và A17: Đề cập đến bộ vi xử lý được sử dụng trong các thiết bị của Apple, trong đó A17 là phiên bản mới hơn và mạnh mẽ hơn.

– Khả năng của vệ tinh khẩn cấp: Khả năng của thiết bị kết nối với mạng vệ tinh để liên lạc và hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp.