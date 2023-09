Chip của Apple được sản xuất tại Mỹ nhưng đóng gói vẫn được thực hiện tại Đài Loan

By

Theo The Information, chip của Apple do Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) sản xuất sẽ được sản xuất tại nhà máy mới ở Phoenix, Arizona, theo thông báo của Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Tuy nhiên, những con chip này sẽ phải gửi về Đài Loan để lắp ráp vì nhà máy ở Arizona thiếu cơ sở vật chất cần thiết để đóng gói những con chip cao cấp hơn.

Đóng gói là giai đoạn cuối cùng của quá trình chế tạo chip, trong đó các bộ phận được lắp ráp bên trong vỏ để nâng cao tốc độ và hiệu quả sử dụng năng lượng. Trong khi chip cho iPad và Mac có thể được đóng gói bên ngoài Đài Loan thì chip của iPhone cần được lắp ráp trong nước. Phương pháp đóng gói này đã được Apple sử dụng từ năm 2016.

Ngoài Apple, TSMC còn có các khách hàng khác như NVIDIA, AMD và Tesla. Các mẫu chip, trong đó có H100 của NVIDIA, cũng sẽ phải gửi về Đài Loan để đóng gói. Bao bì tiên tiến được sử dụng trên iPhone được cho là sẽ được Google sử dụng cho các điện thoại Pixel trong tương lai của mình.

Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Đạo luật CHIPS, đã dành nguồn tài trợ đáng kể để khuyến khích sản xuất chip ở Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Động thái này nhằm mục đích thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Mặc dù chính phủ đã thiết lập chương trình Sản xuất Bao bì Tiên tiến Quốc gia để đưa bao bì chip sang Mỹ nhưng chương trình này đang nhận được ít nguồn tài trợ hơn đáng kể so với sản xuất chip. Viện Mạch in cho rằng điều này cho thấy sự thiếu ưu tiên cho việc đóng gói. TSMC không có kế hoạch xây dựng cơ sở đóng gói ở Mỹ do chi phí cao và có thể sẽ cung cấp bất kỳ phương pháp đóng gói nào trong tương lai ở Đài Loan.

