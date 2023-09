Không gian sinh tồn bí mật: Phòng cao su của NASA

By

Du hành vũ trụ đầy rủi ro và phức tạp, đó là lý do tại sao NASA thực hiện các biện pháp sâu rộng để đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn. Một trong những biện pháp như vậy là việc thành lập Phòng Cao su, một cơ sở bí mật nằm sâu bên dưới Khu phức hợp Bệ phóng 39 trên Đảo Merritt ở Florida. Mạng lưới đường hầm và hầm ngầm này được thiết kế để cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho công nhân trong trường hợp xảy ra vụ nổ thảm khốc.

Mặc dù một vụ nổ bất ngờ sẽ khó có thể sống sót nhưng NASA đã có sẵn kế hoạch để tạo cơ hội cho các cá nhân phản ứng và trốn thoát. Quá trình trốn thoát bắt đầu bằng đường trượt nước chín tầng trong bóng tối hoàn toàn. Mặt khác, các phi hành gia lại có một lối thoát khác. Chúng sẽ được vận chuyển từ khoang chứa đến bệ phóng di động thông qua thang máy tốc độ cao, có khả năng chạm đất chỉ trong 30 giây. Từ đó, họ sẽ trượt xuống một đường hầm cao su hẹp, dốc, được phun nước để tăng tốc độ.

Sau khi ra khỏi cầu trượt, các nhân viên không gian sẽ đáp xuống một chiếc bàn cao su. Mặc dù thỉnh thoảng đổ đầy nước khiến một số bị trượt vào bức tường phía sau, nhưng chiếc bàn đã cung cấp một khoảng đệm trước khi họ có thể tiếp tục. Đi qua cửa chống nổ, phi hành đoàn sẽ vào Phòng Cao su, được đặt tên phù hợp do nội thất được bọc cao su. Được trang bị 20 chiếc ghế, Phòng Cao su có sàn lò xo có thể chịu được lực rất lớn, giảm áp lực từ một vụ nổ tiềm ẩn.

Hầm được dự trữ khẩu phần ăn, nước uống và thậm chí cả nhà vệ sinh để duy trì sự sống cho các cá nhân trong trường hợp họ bị mắc kẹt trong thời gian dài. Để đảm bảo khả năng trốn thoát cuối cùng, một cửa sập bổ sung đã được lắp đặt ở phía trên Phòng Cao su. Mặc dù cơ sở này chưa bao giờ được sử dụng nhưng nó là minh chứng cho cam kết của NASA đối với sự an toàn của phi hành đoàn.

Ngày nay, Launch Pad 39a và mạng lưới đường hầm đi kèm của nó đã bị bỏ hoang, một minh chứng cho những tiến bộ của NASA trong lĩnh vực thám hiểm không gian. Trong khi đường trượt nước cao su diệt vong không còn hoạt động nữa, câu chuyện về Phòng Cao su đóng vai trò như một lời nhắc nhở về những rủi ro và biện pháp phòng ngừa được thực hiện khi theo đuổi chuyến phiêu lưu vượt ra ngoài thế giới của chúng ta.

Nguồn:

– Đánh giá không gian

– Tạp chí An toàn Không gian