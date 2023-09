Bắc Cực Quang ở Ireland và Bắc Ireland: Màn trình diễn thiên nhiên ngoạn mục

By

Nếu bạn đã từng muốn chứng kiến ​​hiện tượng ngoạn mục của cực quang, bạn không cần phải mạo hiểm đến tận Iceland hay Alaska. Ireland và Bắc Ireland mang đến những màn trình diễn cực quang tuyệt đẹp, vẽ nên bầu trời đêm với các màu xanh lá cây, hồng, xanh lam và tím sống động. Mặc dù mây đôi khi có thể cản trở tầm nhìn, nhưng những đêm quang đãng với hoạt động cần thiết của mặt trời có thể mang lại cái nhìn thoáng qua về màn trình diễn ánh sáng tự nhiên này.

Các địa điểm tốt nhất để quan sát cực quang ở Ireland bao gồm bờ biển phía bắc của Bắc Ireland, bờ biển Antrim, Co Mayo trên bờ biển phía tây, Ashbourne ở Co Meath và có thể là khu vực Dublin trong các màn trình diễn mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc nhìn thấy không được đảm bảo và điểm phân sắp tới vào ngày 23 tháng XNUMX có thể mang đến cơ hội tốt hơn do các điều kiện trong từ trường Trái đất và độ nghiêng của hành tinh vào thời điểm đó.

Quá trình cực quang bắt đầu bằng những tia sáng mặt trời, những vụ phun trào trên mặt trời giải phóng hàng tỷ tấn bức xạ vào không gian. Những hạt này đến bầu khí quyển Trái đất khoảng hai ngày sau đó, nơi một số hạt bị cuốn vào từ trường của hành tinh và bị hút về phía cực Bắc và Nam. Khi va chạm với các nguyên tử và phân tử trong khí quyển, chúng tạo ra màu sắc rực rỡ của cực quang.

Bầu trời trong xanh và ô nhiễm ánh sáng ở mức tối thiểu là rất quan trọng khi cố gắng chứng kiến ​​cực quang. Sống xa các thành phố và thị trấn mang lại cơ hội tốt hơn để xem các màn trình diễn lớn, mặc dù ngay cả khi ở từ thành phố Dublin, vẫn có những cảnh quan ngoạn mục. Thiên văn học Ireland điều hành một dịch vụ cảnh báo cực quang, dự đoán khi nào các vụ nổ mặt trời sẽ xảy ra và khi nào các hạt dự kiến ​​​​sẽ chạm tới bầu khí quyển Trái đất.

Vài năm tới đặc biệt thuận lợi cho việc chứng kiến ​​cực quang vì hoạt động của mặt trời sẽ đạt cực đại vào năm 2025. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết có thể đặt ra những thách thức, với bầu trời nhiều mây thường cản trở tầm nhìn. Mặc dù vậy, những đêm trong xanh vẫn xảy ra, mang đến cơ hội trải nghiệm hiện tượng tự nhiên đầy cảm hứng này.

Nguồn: tạp chí Thiên văn học Ireland