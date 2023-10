Trải nghiệm vẻ đẹp của nguyệt thực một phần: Cảnh tượng thiên thể

By

Hãy chuẩn bị chứng kiến ​​một sự kiện thiên thể đầy mê hoặc vào cuối tuần này khi Trăng tròn của Thợ săn tháng XNUMX tô điểm trên bầu trời đêm. Khi bóng của Trái đất phủ lên mặt nó, nguyệt thực một phần sẽ diễn ra, thu hút người xem trên toàn cầu. Hiện tượng đặc biệt này sẽ được nhìn thấy rõ ràng từ Châu Phi, Châu Âu, Châu Á và một số khu vực nhất định ở Tây Úc, trong khi mũi phía đông của Nam Mỹ sẽ thoáng thấy cảnh trăng mọc.

Bắt đầu lúc 2:01 chiều EDT (1801:28 GMT) ngày 3 tháng 35, nguyệt thực một phần của Full Hunter's Moon sẽ trở nên hấp dẫn hơn vào khoảng 1935:4 chiều EDT (14:2014 GMT) khi mặt trăng đi vào vùng tối hơn của bóng Trái đất, được biết đến ở dạng bóng tối, đạt cực đại vào khoảng 6:26 chiều EDT (GMT 2226). Vào lúc XNUMX:XNUMX chiều EDT (XNUMX GMT), mặt trăng cuối cùng sẽ ló dạng khỏi phần sáng hơn của bóng Trái đất, được gọi là vùng nửa tối, kết thúc vũ điệu thiên đường đầy mê hoặc này.

Đối với những người cư trú bên ngoài khu vực may mắn được chứng kiến ​​​​sự kiện này trực tiếp, đừng lo lắng! Bạn vẫn có thể chứng kiến ​​cảnh tượng thiên thể này thông qua các buổi phát trực tiếp miễn phí có sẵn trực tuyến trên nhiều nền tảng khác nhau. Hãy thoải mái điều chỉnh và đắm mình trong sự kỳ diệu của vũ trụ. Ngoài ra, Space.com cũng sẽ tổ chức một buổi phát trực tiếp sự kiện, cho phép bạn trải nghiệm nhật thực một cách thoải mái tại nhà riêng của mình.

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hỏi: Nguyên nhân gây ra nguyệt thực một phần?

Đáp: Nguyệt thực một phần xảy ra khi mặt trời, Trái đất và mặt trăng không thẳng hàng hoàn hảo. Do đó, chỉ một phần bóng tối nhất của Trái đất, được gọi là bóng tối, che phủ mặt trăng.

Hỏi: Nguyệt thực có thể xảy ra vào bất kỳ ngày trăng tròn nào không?

Trả lời: Nguyệt thực chỉ xảy ra khi trăng tròn khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí đối xứng nhau so với Trái đất. Tuy nhiên, không phải trăng tròn nào cũng đi kèm nhật thực. Điều này là do mặt phẳng quỹ đạo của mặt trăng nghiêng một góc khoảng 5 độ so với mặt phẳng Trái đất, dẫn đến bóng của Trái đất thường ở trên hoặc dưới quỹ đạo của mặt trăng.

Hỏi: Làm thế nào tôi có thể quan sát cận cảnh nguyệt thực một phần?

Đáp: Nếu bạn muốn chứng kiến ​​nhật thực một phần hoặc quan sát mặt trăng bất kỳ lúc nào, hãy cân nhắc việc khám phá thế giới thiên văn học bằng kính viễn vọng hoặc ống nhòm. Hướng dẫn của chúng tôi về kính thiên văn tốt nhất và ống nhòm tốt nhất là nguồn tài nguyên tuyệt vời để giúp bạn bắt đầu.

Hỏi: Tôi có thể chụp ảnh nguyệt thực không?

Đ: Chắc chắn rồi! Nếu bạn đam mê chụp ảnh thiên văn, bạn có thể ghi lại nguyệt thực, trăng tròn hoặc bầu trời đêm quyến rũ. Hãy xem hướng dẫn toàn diện của chúng tôi về cách chụp ảnh mặt trăng và nguyệt thực, cũng như các đề xuất của chúng tôi về máy ảnh và ống kính tốt nhất để chụp ảnh thiên văn.