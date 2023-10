Tàu đổ bộ InSight của NASA phát hiện trận động đất lớn nhất từng được ghi lại trên sao Hỏa

By

Vào ngày 4 tháng 2022 năm 4.7, tàu đổ bộ InSight của NASA đã thực hiện một khám phá mang tính đột phá trên Sao Hỏa. Nó phát hiện một trận động đất mạnh 2,000 độ richter từ khoảng cách đáng kinh ngạc cách đó 1222 km. Sự kiện này, được gọi là SXNUMXa, là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận trên Hành tinh Đỏ, cũng như trên bất kỳ hành tinh nào khác ngoài Trái đất.

Mặc dù cường độ 4.7 có thể không đáng kể so với tiêu chuẩn Trái đất, nhưng đây vẫn là một kỳ tích ấn tượng vì sao Hỏa không có các mảng kiến ​​tạo va chạm. Các nhà khoa học ban đầu tin rằng trận động đất là do một vụ va chạm thiên thạch gây ra, vì nó thể hiện những đặc điểm tương tự như các trận động đất nhỏ hơn do va chạm thiên thạch gây ra. Tuy nhiên, sự vắng mặt của bất kỳ miệng núi lửa mới hoặc dấu hiệu va chạm nào đã khiến họ phải tìm ra những cách giải thích khác.

Sau khi phân tích dữ liệu từ nhiều vệ tinh khác nhau do NASA, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Cơ quan Vũ trụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ và Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cung cấp, các nhà khoa học đã đề xuất một lý thuyết mới. Họ đưa ra giả thuyết rằng trận động đất là kết quả của lực kiến ​​tạo tác động lên lớp vỏ nguyên khối của Sao Hỏa.

Không giống như Trái đất có nhiều mảng kiến ​​tạo, lớp vỏ của Sao Hỏa là một thực thể duy nhất. Tuy nhiên, nó phải chịu tác động của các lực địa chất bên trong, bao gồm cả việc nguội đi và co lại, có thể gây ra áp lực bên trong lớp vỏ hành tinh. Sự giải phóng sức căng này có thể đã kích hoạt hoạt động địa chấn được quan sát thấy trong trận động đất S1222a.

Trong khi nguyên nhân chính xác đằng sau sự xuất hiện của những áp lực này vẫn chưa được biết, thì việc phát hiện ra S1222a đã nâng cao đáng kể sự hiểu biết của chúng ta về hoạt động địa chấn trên sao Hỏa. Constantinos Charalambous, đồng tác giả của nghiên cứu, bày tỏ sự lạc quan về việc làm sáng tỏ hơn nữa các quá trình kiến ​​tạo của Sao Hỏa.

Khi NASA theo đuổi mục tiêu đưa con người lên Sao Hỏa, việc hiểu rõ các địa điểm xảy ra những căng thẳng này sẽ rất quan trọng trong việc xác định các địa điểm phù hợp cho các căn cứ tiềm năng trong tương lai. Tàu đổ bộ InSight đáp xuống Sao Hỏa vào năm 2018, đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu về lớp vỏ, lớp phủ và lõi của Sao Hỏa. Trước khi hết điện, sứ mệnh InSight đã ghi lại khoảng 1,300 trận động đất, bao gồm cả sự kiện quan trọng S1222a.

Việc phát hiện trận động đất chưa từng có này xác nhận tính chính xác của những dự đoán do nhóm InSight đưa ra trước sứ mệnh. Nó cung cấp những hiểu biết vô giá về hoạt động địa chấn và quá trình kiến ​​tạo của Sao Hỏa, đưa các nhà khoa học tiến một bước gần hơn để hiểu về hành tinh hấp dẫn này.

