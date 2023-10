Nghiên cứu mới gợi ý cơ hội nhỏ để cứu dải băng đang tan chảy ở Greenland

By

Một nghiên cứu gần đây đã mang lại tia hy vọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, các tảng băng bao phủ Greenland và Bắc Cực đang tan chảy ở mức báo động. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng chúng ta có thể có một cơ hội nhỏ để xoay chuyển tình thế và cứu dải băng đang tan chảy bao phủ Greenland.

Dải băng Greenland đang là mối lo ngại đáng kể do nó có khả năng làm mực nước biển dâng cao đáng kinh ngạc lên 20 feet nếu nó tan chảy hoàn toàn. Điều này sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho các vùng ven biển trên toàn thế giới. Mặc dù nghiên cứu không đưa ra giải pháp ngăn chặn hoàn toàn quá trình tan chảy nhưng nó cho thấy rằng hành động trong một ngưỡng nhiệt độ cụ thể có thể giúp giảm thiểu một số tác động của biến đổi khí hậu.

Những cảnh báo trước đây đã chỉ ra rằng dải băng ở Greenland có nguy cơ tan chảy nếu nhiệt độ toàn cầu vượt quá 3.6 độ F hoặc 2 độ C so với mức tiền công nghiệp. Hiện tại, chúng ta đã vượt qua mức nóng lên 2 độ F hoặc 1.1 độ C. Tuy nhiên, nghiên cứu mới này đề xuất rằng việc cứu dải băng có thể mất nhiều thời gian hơn một chút.

Theo nghiên cứu, dải băng Greenland có khả năng phục hồi tốt hơn so với suy nghĩ trước đây. Mặc dù khả năng xảy ra một vụ sụp đổ không thể đảo ngược trong vòng vài nghìn năm tới vẫn tồn tại nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng 2 độ C, nhưng nhiệt độ tăng nhẹ có thể không dẫn đến một vụ sụp đổ hoàn toàn. Nếu nhiệt độ có thể được hạ xuống trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ có cơ hội sửa chữa những hư hỏng và có khả năng cứu được tảng băng.

Trọng tâm không chỉ là sự tan chảy hiện tại mà còn phải ngăn chặn sự tan chảy thêm trong tương lai. Sự tan chảy mà chúng ta đang chứng kiến ​​hiện nay đã diễn ra từ hàng nghìn năm trước và sự tan chảy trong tương lai sẽ phụ thuộc vào khả năng của chúng ta trong việc giữ nhiệt độ toàn cầu dưới ngưỡng 2 độ C.

Nghiên cứu này mang lại một tia hy vọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bằng cách hành động trong cơ hội nhỏ, chúng ta có thể giảm thiểu tác động của các tảng băng tan và bảo vệ các vùng ven biển dễ bị tổn thương khỏi mực nước biển dâng cao.

Nguồn:

- NASA

– Nghiên cứu được thực hiện bởi [nhà nghiên cứu/tổ chức]

– Điều khoản sử dụng và thông báo quyền riêng tư.