Sứ mệnh VERITAS của NASA chuẩn bị nghiên cứu sao Kim từ quỹ đạo

Nhiệm vụ VERITAS (Sự phát xạ của sao Kim, khoa học vô tuyến, InSAR, địa hình và quang phổ) của NASA sẽ được khởi động trong vòng một thập kỷ tới để khảo sát bề mặt sao Kim từ quỹ đạo. Các nhà khoa học tin rằng việc nghiên cứu bề mặt sao Kim có thể mang lại những hiểu biết có giá trị về khả năng sinh sống và sự tiến hóa của các hành tinh đá. Để chuẩn bị cho sứ mệnh này, nhóm khoa học VERITAS quốc tế gần đây đã tiến hành một chiến dịch kéo dài hai tuần ở Iceland, sử dụng cảnh quan núi lửa giống như sao Kim.

Iceland được chọn làm nơi thay thế cho Sao Kim do sự tương đồng về địa chất của nó. Cả Iceland và Sao Kim đều có hoạt động núi lửa và việc nghiên cứu địa hình núi lửa ở Iceland có thể giúp nhóm VERITAS hiểu được radar của tàu vũ trụ sẽ quan sát những gì trên Sao Kim. Trong chiến dịch, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu các trầm tích núi lửa, cánh đồng dung nham và các khu vực núi lửa đang hoạt động ở Iceland giống với bề mặt của Sao Kim. Họ thu thập các mẫu đá và tiến hành đo đạc để nghiên cứu độ nhám bề mặt và các tính chất khác của đá.

Để có được hình ảnh radar trên không của các địa điểm đang được nghiên cứu, các chuyến bay do Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR) dẫn đầu đã được thực hiện trên các cảnh quan Iceland. Dữ liệu radar được thu thập từ trên không sẽ được so sánh với các phép đo trên mặt đất do nhóm khoa học VERITAS thực hiện. Sự so sánh này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về những quan sát radar sẽ được thực hiện bởi tàu vũ trụ trên quỹ đạo quanh Sao Kim.

Sứ mệnh VERITAS sẽ sử dụng radar khẩu độ tổng hợp và máy quang phổ cận hồng ngoại để tạo ra bản đồ toàn cầu 3D về Sao Kim và phân biệt giữa các loại đá khác nhau trên bề mặt của nó. Bằng cách nghiên cứu bề mặt sao Kim từ quỹ đạo, các nhà khoa học hy vọng khám phá ra manh mối về bên trong hành tinh và hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của các hành tinh đá như Trái đất.

