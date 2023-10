Varda Space Industries sẽ hạ cánh tàu vũ trụ tiếp theo tại Úc khi vẫn đang chờ phê duyệt của Hoa Kỳ

Công ty khởi nghiệp sản xuất trong không gian Varda Space Industries đã thông báo rằng họ sẽ hạ cánh tàu vũ trụ tiếp theo của mình xuống Úc khi họ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ để được chấp thuận cho chuyến quay trở lại sứ mệnh đầu tiên của mình ở Utah. Công ty gần đây đã phải đối mặt với sự từ chối khi đăng ký hạ cánh tàu vũ trụ của mình xuống sa mạc Utah do các vấn đề phối hợp trong khuôn khổ tái hòa nhập mới có tên Phần 450. Giám đốc điều hành Varda Delian Asparouhov làm rõ rằng việc từ chối không phải do lo ngại về an toàn mà là do thách thức trong việc phối hợp với nhiều bên .

Bất chấp kế hoạch hạ cánh xuống Úc, Varda vẫn yêu cầu giấy phép tái nhập cảnh của FAA ngay cả khi tàu vũ trụ không quay trở lại đất Mỹ. Asparouhov giải thích rằng việc lựa chọn phạm vi dựa trên tính sẵn có, nguồn lực và khả năng khác nhau. Công ty có kế hoạch có tối thiểu 3-4 phạm vi trực tuyến và đặt mục tiêu đạt được nhịp độ quay lại một lần mỗi tháng vào năm 2026.

Gánh nặng pháp lý là mối quan tâm lớn trong ngành vũ trụ, như được nhấn mạnh trong lời khai của ba công ty vũ trụ lớn trước Quốc hội. Các công ty này nhất trí yêu cầu thêm nguồn lực cho FAA để xử lý khối lượng công việc cấp phép ngày càng tăng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp lý hóa quy định để duy trì khả năng cạnh tranh của Mỹ trên trường toàn cầu.

Asparouhov nhấn mạnh sự cần thiết của nhân sự và khả năng đáp ứng của Văn phòng Vận tải Không gian Thương mại của FAA, đồng thời thừa nhận sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong hoạt động không gian trong XNUMX năm qua. Ông nhấn mạnh rằng việc hợp lý hóa không được ảnh hưởng đến an toàn hoặc quy định mà phải đảm bảo có đủ nhân viên để tiến hành phân tích và phối hợp kỹ thuật cần thiết.

