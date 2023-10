Tác động của hydro trung tính đến sự thoát ra của các photon Lyman-Alpha trong các thiên hà kỷ nguyên tái sinh

By

Các nhà thiên văn học vẫn chưa chắc chắn về quá trình và thời gian tái ion hóa, đó là khi hydro trong vũ trụ bị ion hóa trở lại sau khi tồn tại dưới dạng nguyên tử trung tính trong khoảng 200 triệu năm. Quá trình tái ion hóa được thúc đẩy bởi các photon Lyman-continuum (LyC), chúng có năng lượng đánh bật các electron ra khỏi nguyên tử hydro. Câu hỏi đặt ra là những photon LyC này đến từ đâu? Nhiều nhà thiên văn học tin rằng các thiên hà sơ khai đóng vai trò trong việc tái tạo vũ trụ.

Trong thời kỳ tái ion hóa, có những thiên hà phát ra bức xạ Lyman-Alpha (Lyα), bức xạ này được giải phóng khi các nguyên tử hydro chuyển từ trạng thái kích thích đầu tiên sang trạng thái cơ bản. Tuy nhiên, không phải tất cả các photon Lyα đều có thể thoát khỏi các thiên hà này. Nếu một photon Lyα tán xạ ra rìa thiên hà, nó có thể thoát ra và bị phát hiện. Nếu không có photon Lyα nào có thể thoát ra, điều đó cho thấy rằng các photon LyC cũng không thể thoát ra và thiên hà đó không góp phần vào quá trình tái ion hóa.

Sự hiện diện của hydro trung tính (HI) trong các thiên hà này có thể đã cản trở sự thoát ra của các photon Lyα và do đó là các photon LyC. Để điều tra vấn đề này, một nghiên cứu đã được tiến hành trên một mẫu thiên hà được quan sát gần thời điểm kết thúc quá trình tái ion hóa, sử dụng phát xạ Lyα và [CII] (phát xạ từ carbon đã hấp thụ lượng năng lượng phù hợp để một electron thoát ra) để đo độ dịch chuyển đỏ của chúng.

Sự dịch chuyển đỏ của phát xạ Lyα và [CII] trong mỗi thiên hà được so sánh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng độ lệch vận tốc giữa hai loại phát xạ, được gọi là độ lệch vận tốc Lyα, có mối tương quan thuận với khối lượng khí HI trong các thiên hà từ Kỷ nguyên Tái ion hóa. Điều này cho thấy sự thoát ly của Lyα trong các thiên hà này bị ảnh hưởng bởi hàm lượng khí HI tổng thể, chứ không phải bởi các khu vực cục bộ.

Các phát hiện chỉ ra rằng lượng khí HI ngày càng dồi dào khiến cho các photon Lyα khó thoát ra hơn, điều này cũng cản trở sự thoát ra của các photon ion hóa LyC. Điều này cho thấy rằng việc nghiên cứu hàm lượng HI tổng thể của các thiên hà có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về quá trình tái ion hóa vũ trụ.

Các quan sát trong tương lai của Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) dự kiến ​​sẽ cung cấp dữ liệu chất lượng cao hơn về các thiên hà cũ từ thời kỳ tái ion hóa, mang lại hiểu biết sâu sắc hơn về thời kỳ quan trọng này trong lịch sử vũ trụ.

Nguồn: Lauren Elicker, Đại học Cincinnati