Nghiên cứu mới tiết lộ con đường đáng ngạc nhiên cho sự hình thành các hành tinh gian lận

Các nhà khoa học từ lâu đã bị mê hoặc bởi bản chất bí ẩn của những hành tinh lang thang—những kẻ lang thang cô đơn trong không gian. Các lý thuyết trước đây cho rằng những thiên thể du mục này chỉ có thể được hình thành trong các hệ sao đơn thông qua các vụ va chạm hoặc nhiễu loạn hấp dẫn hiếm gặp. Tuy nhiên, một nghiên cứu đột phá đang thách thức quan niệm thông thường này và làm sáng tỏ con đường mới để tạo ra những vật thể bí ẩn này.

Trong nghiên cứu tiên phong này, một nhóm các nhà vật lý thiên văn đã tiến hành mô phỏng tập trung vào các hệ sao đôi nghiêng. Những hệ thống này bao gồm hai ngôi sao quay quanh nhau. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong các hệ đôi có mặt phẳng quỹ đạo lệch nhau, các hành tinh có thể trở nên lỏng lẻo và trôi đi ngay cả khi chúng bị phân tán rộng rãi.

Không giống như trong các hệ sao đơn, nơi các hành tinh cần có khoảng cách gần nhau để trở thành hành tinh độc ác, ảnh hưởng hấp dẫn tổng hợp từ cả các ngôi sao và các hành tinh khác trong hệ sao đôi có thể làm mất ổn định quỹ đạo của một số hành tinh, dẫn đến sự chuyển động độc lập của chúng. Điều đáng ngạc nhiên là nghiên cứu cho thấy sự hiện diện của một hành tinh có kích thước bằng sao Hải Vương có thể bắt đầu hình thành các hành tinh độc ác trong quỹ đạo sao đôi hình tròn. Ngay cả một siêu Trái đất cũng có thể kích hoạt sự ra đời của những người du hành đơn độc này nếu các ngôi sao quay quanh nhau theo đường hình elip.

Cơ chế mới về sự hình thành các hành tinh lang thang này cho thấy rằng có thể có vô số hành tinh đá nhỏ hơn lang thang trong thiên hà của chúng ta. Trong khi hầu hết các hành tinh được biết đến là những hành tinh khí khổng lồ, nghiên cứu này đề xuất rằng các thế giới nhỏ hơn có thể có rất nhiều trong Dải Ngân hà. Tuy nhiên, việc phát hiện những nhà thám hiểm giữa các vì sao thu nhỏ này đặt ra một thách thức đáng kể do vị trí của họ trong không gian tối tăm và lạnh lẽo của không gian giữa các vì sao.

Nghiên cứu đột phá này, được xuất bản trên máy chủ in sẵn arXiv nổi tiếng, cung cấp một góc nhìn mới mẻ về nguồn gốc của các hành tinh giả mạo. Các nhà khoa học hiện suy đoán rằng số lượng hành tinh trôi nổi tự do trong thiên hà của chúng ta có thể vượt qua ước tính trước đó. Do đó, những nỗ lực khám phá những viên ngọc ẩn giấu này giữa không gian bao la đang được tăng cường.

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hỏi: Hành tinh bất hảo là gì?



Trả lời: Một hành tinh bất hảo, còn được gọi là hành tinh trôi nổi tự do, dùng để chỉ một hành tinh không bị ràng buộc với bất kỳ ngôi sao nào và trôi dạt độc lập trong không gian.

Hỏi: Các hành tinh giả được hình thành như thế nào?



Đáp: Các lý thuyết trước đây cho rằng các hành tinh giả có thể được hình thành thông qua các vụ va chạm gần hoặc nhiễu loạn lực hấp dẫn trong các hệ sao đơn. Tuy nhiên, nghiên cứu mới này cho thấy các hành tinh giả cũng có thể được tạo ra trong các hệ sao đôi thông qua ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ cả các ngôi sao và các hành tinh khác.

Hỏi: Các hành tinh giả có hiếm không?



Trả lời: Mặc dù chúng từng được cho là không phổ biến nhưng nghiên cứu này cho thấy các hành tinh giả có thể phổ biến hơn những gì người ta tin trước đây. Việc phát hiện ra các hành tinh đá nhỏ hơn có thể đặc biệt phong phú do sự phổ biến của các siêu Trái đất xung quanh các ngôi sao lùn đỏ.

Hỏi: Làm thế nào các nhà khoa học phát hiện được các hành tinh giả?



Đáp: Việc phát hiện các hành tinh giả là vô cùng khó khăn do chúng không có ánh sáng của một ngôi sao để chiếu sáng. Các nhà khoa học sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm quan sát vi thấu kính hấp dẫn và hồng ngoại, để xác định các thiên thể khó nắm bắt này.