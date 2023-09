Các nhà khoa học khám phá sự phát triển chậm hơn của cấu trúc vũ trụ so với dự đoán

By

Các nhà khoa học tại Đại học Michigan đã phát hiện ra rằng các cấu trúc vũ trụ lớn, chẳng hạn như các cụm thiên hà, đang phát triển với tốc độ chậm hơn so với dự đoán của Thuyết tương đối rộng của Einstein. Họ cũng phát hiện ra rằng việc ngăn chặn sự phát triển của cấu trúc vũ trụ thậm chí còn quan trọng hơn những gì lý thuyết dự đoán do sự tăng tốc giãn nở của vũ trụ do năng lượng tối gây ra.

Sự phân bố của các thiên hà trong vũ trụ không phải là ngẫu nhiên; thay vào đó, chúng có xu hướng tụ lại với nhau. Những cụm này bắt đầu là những khối vật chất nhỏ trong vũ trụ sơ khai và dần dần phát triển thành các thiên hà, sau đó thành các cụm và sợi thiên hà. Sự phát triển của các cấu trúc vũ trụ này bị ảnh hưởng bởi sự tương tác và co lại của lực hấp dẫn dưới lực hấp dẫn của chính chúng.

Năng lượng tối, một thành phần bí ẩn của vũ trụ, làm tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ nhưng lại có tác dụng ngược lại đối với sự phát triển của các cấu trúc lớn. Nó làm giảm sự nhiễu loạn và làm chậm sự phát triển của các cấu trúc. Bằng cách nghiên cứu sự tập hợp và phát triển của các cấu trúc vũ trụ, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về bản chất của lực hấp dẫn và năng lượng tối.

Để nghiên cứu sự phát triển của các cấu trúc, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các máy thăm dò vũ trụ khác nhau. Họ đã phân tích nền vi sóng vũ trụ, cung cấp thông tin về sự phân bố vật chất trong vũ trụ sơ khai. Họ cũng kiểm tra thấu kính hấp dẫn yếu của các hình dạng thiên hà để giải mã sự phân bố vật chất giữa chúng ta và nền vi sóng vũ trụ.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn xem xét chuyển động của các thiên hà trong vũ trụ địa phương để theo dõi sự phát triển của các cấu trúc trong thời gian sau đó. Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng mà họ quan sát được trở nên rõ ràng hơn khi họ tiến gần đến thời điểm hiện tại.

Những phát hiện này có khả năng giải quyết “sức căng S8” trong vũ trụ học, phát sinh khi hai phương pháp khác nhau mang lại những giá trị không nhất quán cho tham số mô tả sự phát triển của các cấu trúc. Phát hiện của các nhà nghiên cứu về việc ngăn chặn sự tăng trưởng ở thời điểm muộn có thể khiến hai giá trị này thống nhất với nhau.

Nhóm nghiên cứu nhằm mục đích củng cố hơn nữa bằng chứng thống kê về sự ức chế tăng trưởng này và hiểu sâu hơn về ý nghĩa của những phát hiện của họ. Đây là một cơ hội thú vị để khám phá vật lý mới hoặc phát hiện các lỗi hệ thống tiềm ẩn trong các mô hình hiện tại để giải thích rõ hơn về sự tiến hóa của các cấu trúc vũ trụ.