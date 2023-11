Thế giới ngoài hành tinh của WASP-17 b: Khám phá những đám mây thạch anh đặc biệt

By

Trong thế giới ngoại hành tinh rộng lớn, WASP-17 b nổi bật như một thế giới thực sự xa lạ. Được phát hiện vào năm 2009 và nằm cách Trái đất khoảng 1320 năm ánh sáng, hành tinh khí khổng lồ này có một số đặc điểm đáng chú ý giúp phân biệt nó với hệ mặt trời quen thuộc của chúng ta. Với kích thước gấp 1.9 lần Sao Mộc và khối lượng chỉ bằng 0.78 lần Sao Mộc, WASP-17 b được coi là một trong những hành tinh “phồng nhất” được biết đến.

Điều thực sự khiến WASP-17 b trở nên khác biệt là nó ở gần ngôi sao mẹ và kết quả là nó được phân loại là “Sao Mộc nóng”. Hoàn thành một quỹ đạo chỉ trong 3.7 ngày Trái đất, WASP-17 b cư trú rất gần ngôi sao của nó. Sự gần gũi này không chỉ dẫn đến bức xạ cường độ cao mà còn khiến hành tinh này bị khóa thủy triều, với một mặt liên tục hướng về phía ngôi sao và mặt còn lại luôn hướng về phía không gian.

Do hành tinh này ở gần ngôi sao của nó, nhiệt độ của nó tăng lên khoảng 1550 Kelvin hoặc khoảng 1280 độ C ở phía ban ngày. Những nhiệt độ này có thể không quá khắc nghiệt như một số ngoại hành tinh khác, chẳng hạn như WASP-76 b, nơi nhiệt độ bề mặt có thể lên tới mức thiêu đốt 2400 độ C, nhưng chúng vẫn làm phát sinh những hiện tượng phi thường.

Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), kính viễn vọng không gian tiên tiến nhất từng được phóng, gần đây đã có một khám phá mang tính đột phá xung quanh WASP-17 b. Sử dụng thiết bị hồng ngoại trung (IRI), JWST đã phát hiện các hạt silica (SiO2) tinh khiết hoặc thạch anh trong bầu khí quyển của ngoại hành tinh. Đây là lần đầu tiên thạch anh được quan sát xung quanh bất kỳ ngoại hành tinh nào.

Các quan sát trước đây về bầu khí quyển ngoại hành tinh đã tiết lộ các silicat giàu magiê, như olivin và pyroxene, nhưng cho đến nay thạch anh nguyên chất vẫn chưa được phát hiện. Các phát hiện cho thấy rằng thạch anh quan sát được trong bầu khí quyển của WASP-17 b có thể là khối xây dựng cho các hạt silicat lớn hơn được tìm thấy trên các ngoại hành tinh lạnh hơn và các sao lùn nâu.

Việc kiểm tra thành phần của các đám mây ngoại hành tinh là rất quan trọng để hiểu được các điều kiện tổng thể và quá trình hình thành. Sự hiện diện của thạch anh trong khí quyển cho thấy sự tồn kho của các vật liệu khác nhau trong môi trường và cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách chúng hình thành hành tinh.

Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa khám phá về các đám mây thạch anh trên WASP-17 b, nhưng các nhà khoa học nghi ngờ chúng chủ yếu tồn tại dọc theo đường tận cùng, ranh giới giữa hai bên ngày và đêm của hành tinh. Lượng thạch anh chính xác vẫn chưa chắc chắn, nhưng rõ ràng là WASP-17 b tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với những đặc điểm thuộc thế giới khác của nó.

Câu Hỏi Thường Gặp

Điều gì khiến WASP-17 b trở thành một ngoại hành tinh ngoài hành tinh?

WASP-17 b được coi là một ngoại hành tinh ngoài hành tinh do các đặc điểm khác biệt đáng kể so với các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Nó là một hành tinh khí khổng lồ lớn hơn nhiều so với Sao Mộc nhưng có khối lượng nhỏ hơn, khiến nó đặc biệt “sưng húp”. Ngoài ra, sự gần gũi của nó với ngôi sao mẹ và vòng quay bị khóa thủy triều góp phần tạo nên bản chất ngoài hành tinh của nó.

Tầm quan trọng của việc phát hiện các đám mây thạch anh xung quanh WASP-17 b là gì?

Việc phát hiện các đám mây thạch anh trong khí quyển của WASP-17 b rất có ý nghĩa vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về điều kiện tổng thể của hành tinh và cách các vật liệu khác nhau kết hợp với nhau để định hình môi trường của nó. Khám phá này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các ngoại hành tinh và quá trình hình thành của chúng.

Kính viễn vọng Không gian James Webb đã thực hiện khám phá này như thế nào?

Kính viễn vọng Không gian James Webb đã quan sát WASP-17 b trong khoảng mười giờ bằng Thiết bị Hồng ngoại Trung (IRI). Bằng cách đo tác động của việc đi qua bầu khí quyển của ngoại hành tinh đối với ánh sáng sao, kính viễn vọng đã xác định được một tín hiệu duy nhất chỉ có thể giải thích được bằng sự hiện diện của các đám mây thạch anh trong khí quyển.

Tại sao khoảng cách của WASP-17 b với ngôi sao của nó lại quan trọng?

Sự gần gũi của WASP-17 b với ngôi sao của nó dẫn đến bức xạ mạnh và nhiệt độ khắc nghiệt ở phía ban ngày của nó. Những điều kiện này làm phát sinh những hiện tượng phi thường và góp phần tạo nên bản chất xa lạ của ngoại hành tinh. Hiểu được tác động của khoảng cách gần giữa các sao giúp các nhà khoa học hiểu được sự đa dạng của các hệ ngoại hành tinh.