Sự ra đời của một hành tinh mới: Quan sát dư âm của một vụ va chạm hành tinh

Các nhà thiên văn học có khả năng đã phát hiện ra hậu quả của một vụ va chạm lớn giữa hai hành tinh khổng lồ, một hiện tượng có thể dẫn đến sự hình thành một hành tinh mới. Quan sát này mang đến cơ hội hiếm có để chứng kiến ​​sự ra đời của một hành tinh trong thời gian thực và làm sáng tỏ quá trình hình thành hành tinh.

Vào tháng 2021 năm 1,800, các nhà thiên văn học nhận thấy sự nhấp nháy bất thường từ một ngôi sao giống mặt trời nằm cách Trái đất khoảng 21 năm ánh sáng. Ngôi sao, được gọi là ASASSN-XNUMXqj, thể hiện những thay đổi về ánh sáng khả kiến ​​trong vài tháng, đôi khi gần như biến mất trước khi trở lại độ sáng ban đầu. Hiện tượng mờ đi này thường được cho là do vật chất di chuyển giữa ngôi sao và Trái đất.

Tuy nhiên, chính một nhà thiên văn nghiệp dư tên là Arttu Sainio đã chỉ ra một quan sát quan trọng. Ông lưu ý rằng hai năm rưỡi trước khi ngôi sao mờ đi, sự phát xạ ánh sáng hồng ngoại từ vị trí của nó đã tăng khoảng 4%. Điều này đặt ra câu hỏi liệu hai tập hợp quan sát này có liên quan với nhau hay không và điều gì có thể xảy ra xung quanh ASASSN-21qj.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu đề xuất rằng các quan sát được giải thích là do một vụ va chạm thảm khốc giữa hai hành tinh. Các tác động khổng lồ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hành tinh, xác định kích thước, thành phần, trạng thái nhiệt và mô hình quỹ đạo của chúng. Trong khi những vụ va chạm như vậy được cho là nguyên nhân gây ra nhiều hiện tượng khác nhau trong hệ mặt trời của chúng ta, thì bằng chứng trực tiếp về những vụ va chạm khổng lồ đang diễn ra trong thiên hà lại rất khan hiếm.

Theo các nhà nghiên cứu, vụ va chạm sẽ giải phóng nhiều năng lượng hơn trong những giờ đầu tiên so với năng lượng mà chính ngôi sao phát ra. Vụ va chạm sẽ tạo ra một khối vật chất nóng, phát sáng lớn hơn nhiều so với các hành tinh ban đầu, điều này giải thích cho hiện tượng tăng sáng hồng ngoại được quan sát bởi kính viễn vọng không gian WISE của NASA. Thân hành tinh giãn nở do vụ va chạm tạo ra sẽ mất hàng triệu năm để nguội đi và co lại, cuối cùng hình thành một hành tinh mới.

Vụ va chạm cũng sẽ đẩy các mảnh vụn vào các quỹ đạo khác nhau xung quanh ngôi sao, với một phần trong số đó bốc hơi và tạo thành những đám mây băng và tinh thể đá nhỏ. Đám mây vật chất dạng cục này cản trở ánh sáng khả kiến ​​từ ngôi sao, gây ra hiện tượng mờ đi thất thường. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng vụ va chạm có liên quan đến hai thế giới giống sao Hải Vương giàu băng.

Nghiên cứu hệ sao này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về quá trình hình thành hành tinh. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng vật thể sau va chạm phải có kích thước gấp hàng trăm lần Trái đất, cho thấy các hành tinh va chạm có khối lượng gấp vài lần Trái đất và có thể có kích thước tương tự Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Nhiệt độ của vật thể sau va chạm được ước tính là khoảng 700°C, cho thấy sự hiện diện của các nguyên tố có nhiệt độ sôi thấp, chẳng hạn như nước.

Những quan sát sâu hơn bằng kính thiên văn như JWST của NASA sẽ cho phép các nhà khoa học kiểm tra đám mây mảnh vụn, xác định kích thước và thành phần hạt, nghiên cứu tính chất hóa học của vật thể sau va chạm và theo dõi quá trình làm mát của nó. Quan sát dài hạn này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu chứng kiến ​​​​sự phát triển của hệ thống và mở rộng hiểu biết của chúng ta về các tác động khổng lồ và hệ thống hành tinh.

Tóm lại, việc phát hiện một vụ va chạm giữa các hành tinh và sự hình thành tiếp theo của một hành tinh mới mang đến cơ hội duy nhất để chứng kiến ​​​​sự ra đời của một thế giới trong thời gian thực. Những quan sát này sẽ góp phần nâng cao kiến ​​thức của chúng ta về quá trình hình thành hành tinh và cung cấp những hiểu biết có giá trị về động lực học của các hệ hành tinh.

Nguồn:

– Bài viết gốc: The Conversation (giấy phép Creative Commons)

– Hình ảnh: Pixabay