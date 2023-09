Sự hình thành của Pangea Ultima có thể dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt sau 250 triệu năm

By

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Geoscience cho thấy rằng sự hình thành của siêu lục địa trong tương lai, được gọi là Pangea Ultima, có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của con người và các động vật có vú khác trong 250 triệu năm tới. Sự tuyệt chủng hàng loạt này chủ yếu là do căng thẳng nhiệt độ cực cao do hoạt động núi lửa gia tăng, mức phát thải carbon dioxide cao hơn và mặt trời già phát ra nhiều bức xạ hơn.

Sử dụng mô hình khí hậu từ Văn phòng Met Vương quốc Anh và siêu máy tính của Đại học Bristol, các nhà khoa học đã có thể mô phỏng khí hậu tiềm năng của Pangea Ultima. Kết quả cho thấy nhiệt độ toàn cầu có thể tăng thêm 15 độ C (lên tới 30 độ C trên đất liền) so với mức tiền công nghiệp. Mức nhiệt này sẽ vượt quá mức chịu đựng của nhiều dạng sống, dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng về đa dạng sinh học.

Một trong những thách thức lớn đối với các loài động vật có vú, bao gồm cả con người, trong việc thích nghi với nhiệt độ khắc nghiệt này là khoảng thời gian tồn tại tương đối ngắn của chúng trên Trái đất. Động vật có vú là một câu chuyện thành công lớn về mặt tiến hóa, nhưng khả năng thích nghi với nhiệt độ cực cao của chúng có thể quá chậm để tồn tại trong kỷ nguyên Pangea Ultima.

Bên cạnh những tác động trực tiếp của nhiệt độ, thảm thực vật cũng sẽ bị tàn phá, dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung cấp thực phẩm. Hầu hết các cây trồng đều bị căng thẳng ở nhiệt độ trên 40 độ C và bị hỏng hoàn toàn nếu tiếp xúc với nhiệt độ 60 độ C trong thời gian dài. Sự sụp đổ này sẽ có tác động lan tỏa lên toàn bộ hệ sinh thái.

Tác giả chính của nghiên cứu, Alexander Farnsworth từ Đại học Bristol, nhắc nhở chúng ta về bản chất nhất thời của sự tồn tại của chúng ta và cảnh báo việc đẩy khí hậu vượt quá những gì chúng ta đã tiến hóa để chịu đựng. Ông nói rằng các loài thống trị trên Trái đất phải tuân theo các quyết định của hành tinh và khí hậu của nó, nhấn mạnh rằng những gì xảy ra sau con người có thể là một thứ gì đó hoàn toàn mới.

Mặc dù nghiên cứu thừa nhận mức độ không chắc chắn cao liên quan đến những dự đoán dài hạn như vậy nhưng nó cung cấp những hiểu biết có giá trị về các sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong quá khứ và các yếu tố góp phần tạo nên khả năng sinh sống trên các hành tinh khác. Các nhà thiên văn học đang quét các thiên hà xa xôi để tìm các hành tinh có thể sinh sống được sẽ cần xem xét không chỉ khoảng cách đến một ngôi sao và sự hiện diện của nước mà còn cả hoạt động kiến ​​tạo ảnh hưởng đến khí hậu của hành tinh.

Tóm lại, sự hình thành của Pangea Ultima có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho sự sống trên Trái đất trong 250 triệu năm tới. Nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở về sự cân bằng mong manh của khí hậu hành tinh chúng ta và sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của cả con người và các loài khác.

