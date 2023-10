Tàu vũ trụ Juno tiết lộ những hình ảnh tuyệt đẹp về các mặt trăng của sao Mộc

By

Tàu vũ trụ Juno của NASA đã chụp được những hình ảnh ngoạn mục về mặt trăng Io của Sao Mộc, cho thấy hoạt động núi lửa của nó. Io, thiên thể có nhiều núi lửa nhất trong hệ mặt trời, được biết đến với những vụ nổ liên tục và là vệ tinh trong cùng của Sao Mộc. Juno, đã nghiên cứu Sao Mộc và các mặt trăng của nó trong hơn bảy năm, gần đây đã hoàn thành quỹ đạo thứ 55, trong đó nó thu được những hình ảnh cận cảnh về Io.

Những bức ảnh của Juno mô tả bề mặt núi lửa đầy vết rỗ của Io, với 15 khung hình thể hiện các vùng khác nhau của mặt trăng. Được chụp bởi Jason Perry của Đại học Arizona, những hình ảnh này cũng cho thấy các đám núi lửa ở gần cuối khung hình. Tàu vũ trụ đã đến gần bề mặt Io tới 7,260 dặm, mang lại cho các nhà khoa học cái nhìn chi tiết về các đặc điểm địa chất hấp dẫn của mặt trăng.

Hoạt động núi lửa của Io bắt nguồn từ sự nóng lên của thủy triều do mặt trăng liên tục bị giãn ra do lực hấp dẫn mạnh mẽ của Sao Mộc. Các nhà khoa học ước tính có hơn 150 ngọn núi lửa trên Io đang phun trào tích cực vào bất kỳ thời điểm nào. Dữ liệu do Juno thu thập sẽ góp phần hiểu biết về các quá trình núi lửa của Io và hỗ trợ lập kế hoạch cho các sứ mệnh trong tương lai nhằm khám phá các mặt trăng của hệ mặt trời bên ngoài.

Ban đầu được thiết kế cho 32 quỹ đạo, hiệu suất vượt trội của Juno đã dẫn tới việc kéo dài sứ mệnh cho đến năm 2025. Những hoạt động mở rộng này cho phép Juno tiếp tục khám phá các mặt trăng của Sao Mộc, cung cấp những hiểu biết có giá trị về thành phần và hoạt động của những thế giới xa xôi này. Những hình ảnh mà Juno thu được sẽ đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá cho các sứ mệnh sắp tới như Europa Clipper của NASA, chuẩn bị phóng trong tương lai gần và Tàu thám hiểm Mặt trăng băng giá Sao Mộc (JUICE) của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, dự kiến ​​khám phá Europa, Ganymede và Callisto trong đầu những năm 2030.

Nguồn:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry