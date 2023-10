Mô hình mới xác định nguyên nhân tuyệt chủng của khủng long

By

Một phương pháp mô hình mới được phát triển bởi các nhà nghiên cứu ở Dartmouth đã làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của khủng long và các loài khác cách đây 66 triệu năm. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science, đã sử dụng các bộ xử lý được kết nối với nhau để phân tích lượng lớn dữ liệu địa chất và khí hậu mà không cần sự can thiệp của các nhà khoa học.

Mô hình, được hỗ trợ bởi gần 130 bộ xử lý, đã phân tích ngược hồ sơ hóa thạch để xác định các sự kiện và điều kiện dẫn đến sự kiện tuyệt chủng được gọi là sự tuyệt chủng kỷ Phấn trắng-Cổ sinh (K-Pg). Bằng cách chạy mô hình theo hướng ngược lại, các nhà nghiên cứu nhằm mục đích loại bỏ mọi thành kiến ​​​​hoặc giả thuyết đã xác định trước.

Sử dụng kỹ thuật học máy có tên Markov Chain Monte Carlo, các bộ xử lý đã so sánh và tính toán lại kết luận của họ một cách độc lập cho đến khi đạt được kịch bản khớp với kết quả được lưu giữ trong hồ sơ hóa thạch. Mô hình đã xem xét hơn 300,000 kịch bản có thể xảy ra về lượng khí thải carbon dioxide, sản lượng sulfur dioxide và năng suất sinh học trước và sau sự kiện tuyệt chủng.

Kết quả của mô hình chỉ ra rằng các vụ phun trào lớn từ Bẫy Deccan ở miền tây Ấn Độ có thể đủ để gây ra sự tuyệt chủng toàn cầu. Trong gần 1 triệu năm, Bẫy Deccan đã thải ra khoảng 10.4 nghìn tỷ tấn carbon dioxide và 9.3 nghìn tỷ tấn lưu huỳnh vào khí quyển.

Nghiên cứu cũng tiết lộ sự sụt giảm tích lũy carbon hữu cơ ở vùng biển sâu trong khoảng thời gian xảy ra va chạm từ tiểu hành tinh có tên Chicxulub. Sự sụt giảm này có thể là do sự tuyệt chủng của nhiều loài do tiểu hành tinh gây ra. Ngoài ra, nhiệt độ đã giảm được ghi nhận, do một lượng lớn lưu huỳnh được tiểu hành tinh đẩy vào không khí.

Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của các vụ phun trào núi lửa trong các vụ tuyệt chủng hàng loạt và mặc dù tác động của tiểu hành tinh không góp phần đáng kể vào việc phát thải khí nhưng nó đóng một vai trò trong sự kiện tuyệt chủng. Phương pháp sử dụng bộ xử lý kết nối của các nhà nghiên cứu đã giảm đáng kể thời gian phân tích dữ liệu, mở ra khả năng cho các nghiên cứu trong tương lai trong các lĩnh vực khoa học trái đất khác nhau.

Nguồn:

Alex Cox

Brenhin Keller

Tạp chí khoa học