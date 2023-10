Nghiên cứu cho thấy những người nhiễm HIV có nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn

Một nghiên cứu mới do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) dẫn đầu tiết lộ rằng những người nhiễm HIV (PWH) có tỷ lệ tái nhiễm COVID-19 cao hơn so với những người không nhiễm HIV (PWOH).

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm mới nổi đã phân tích dữ liệu từ 453,587 người trưởng thành ở Chicago bị nhiễm SARS-CoV-2 từ lần nhiễm đầu tiên cho đến tháng 2022 năm 19. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kết quả xét nghiệm COVID-XNUMX và hồ sơ tiêm chủng có liên quan đến HIV/AIDS tăng cường của Chicago. Hệ thống báo cáo AIDS.

Nghiên cứu cho thấy 5.3% số người dương tính với COVID bị tái nhiễm, bao gồm 6.7% PWH và 5.2% PWOH. PWH có tỷ lệ tái nhiễm là 66 trên 1,000 người-năm, cao hơn tỷ lệ 50 trên 1,000 người-năm ở PWOH. Sau khi điều chỉnh các yếu tố khác, PWH có tỷ lệ tái nhiễm COVID-19 cao hơn đáng kể (1.46 trên 1,000 người-năm) so với PWOH.

Người ta quan sát thấy rằng trong số những người bị tái nhiễm, PWH có xu hướng già hơn (với độ tuổi trung bình là 43 tuổi) so với PWOH (với độ tuổi trung bình là 36 tuổi). PWH cũng có nhiều khả năng là nam giới hơn (79.3% so với 40.9%) và Da đen (53.7% so với 27.0%). Ngoài ra, PWH có khả năng nhận được loạt vắc xin ngừa COVID-19 cơ bản và vắc xin tăng cường cao hơn so với PWOH (31.8% so với 22.1%). Điều thú vị là, tỷ lệ PWH không được tiêm chủng tại thời điểm nhiễm trùng lần đầu nhỏ hơn so với PWOH (87.5% so với 91.0%).

Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của PWH tuân theo lịch tiêm chủng COVID-19 được khuyến nghị, bao gồm cả việc tiêm liều nhắc lại, để giảm thiểu nguy cơ tái nhiễm SARS-CoV-2. Trong số những cư dân đã được tiêm vắc xin trước lần nhiễm trùng đầu tiên, 54.2% đã hoàn thành loạt vắc xin Pfizer/BioNTech chính. Trong số những người bị tái nhiễm, 39.6% đã hoàn thành đợt tiêm cơ bản nhưng chưa được tiêm nhắc lại.

Bất kể làn sóng biến thể và quý theo lịch, PWH luôn có tỷ lệ tái nhiễm cao hơn PWOH. Tỷ lệ tái nhiễm cao nhất trong số PWH xảy ra trong thời kỳ chủng Omicron chiếm ưu thế, với 50 trường hợp trên 1,000 người-năm. Nhìn chung, có hơn 16 ca tái nhiễm trên 1,000 người-năm được báo cáo trong số PWH.

Để ngăn ngừa tái nhiễm SARS-CoV-2, các tác giả nhấn mạnh rằng PWH nên tuân thủ lịch tiêm vắc-xin COVID-19 được khuyến nghị, bao gồm cả liều tăng cường.

Nguồn:

– Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)

– Tạp chí các bệnh truyền nhiễm mới nổi