Nghiên cứu cho thấy việc liên kết tôn giáo không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung khiêu dâm trực tuyến ở Đức

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Kho lưu trữ hành vi tình dục đã khám phá mối quan hệ giữa liên kết tôn giáo và việc sử dụng nội dung khiêu dâm trực tuyến ở Đức. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu bảng theo dõi web kết hợp với dữ liệu khảo sát để hiểu rõ hơn về hành vi trực tuyến của các nhóm tôn giáo khác nhau.

Trái ngược với các nghiên cứu trước đây cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa tôn giáo và việc sử dụng nội dung khiêu dâm, các phát hiện này chỉ ra rằng người Công giáo, người theo đạo Tin lành và những người không theo tôn giáo ở Đức cũng có khả năng sử dụng nội dung khiêu dâm trực tuyến như nhau. Mặt khác, thành viên của các tôn giáo thiểu số, chẳng hạn như người Hồi giáo hoặc Cơ đốc giáo chính thống, ít có khả năng tham gia vào nội dung khiêu dâm trực tuyến.

Nghiên cứu cũng cho thấy kết quả trái ngược khi so sánh với nghiên cứu được thực hiện ở các nước khác. Ở Đức, việc theo đạo Tin lành hoặc Công giáo không làm giảm đáng kể khả năng sử dụng nội dung khiêu dâm trực tuyến, không giống như ở các quốc gia như Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng sự khác biệt này có thể là do thái độ tương đối tự do hơn của những người theo đạo Cơ đốc ở Đức.

Một hạn chế của nghiên cứu trước đây về chủ đề này là nó chủ yếu dựa vào việc tự báo cáo thông qua các cuộc khảo sát, điều này có thể dẫn đến sai lệch và thiếu chính xác. Việc sử dụng dữ liệu bảng theo dõi web cung cấp phép đo khách quan và chính xác hơn về hành vi trực tuyến của các cá nhân, bao gồm cả việc sử dụng nội dung khiêu dâm.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những phát hiện của nghiên cứu này thách thức các giả định trước đó và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các phương pháp thay thế, chẳng hạn như theo dõi trang web, để nghiên cứu các chủ đề nhạy cảm như nội dung khiêu dâm trực tuyến. Bằng cách dựa vào dữ liệu theo dõi trên web, các nhà nghiên cứu có thể bỏ qua những hạn chế liên quan đến dữ liệu tự báo cáo, đảm bảo hiểu biết toàn diện hơn về các hoạt động trực tuyến thực tế của mọi người.

Nhìn chung, nghiên cứu này góp phần vào sự hiểu biết của chúng tôi về mối quan hệ giữa liên kết tôn giáo và việc sử dụng nội dung khiêu dâm trực tuyến ở Đức. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của nghiên cứu sâu sắc xem xét sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo khi xem xét những hành vi như vậy.

Nguồn: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Tham khảo:

Maximilian TP von Andrian-Werburg và cộng sự, Đánh giá lại việc sử dụng nội dung khiêu dâm trực tuyến ở Đức: Sự kết hợp giữa theo dõi web và phân tích dữ liệu khảo sát, Lưu trữ hành vi tình dục (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8